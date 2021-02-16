Сёла и деревни Коми столкнулись с реальной проблемой – в населённых пунктах перестали работать аптеки. Всё началось после введения обязательной маркировки лекарственных препаратов. Жители Нившеры Корткеросского района даже написали обращение Президенту России, потому что на селе закрыли единственную аптеку из-за отсутствия спецоборудования: онлайн-касс, сканера для считывания штрих-кодов и программного обеспечения.Разберёмся за два месяца– Выезд за лекарством – немалые финансовые затраты! Наше село находится в 67 км от Сторожевска и в 120 км от Корткероса, где можно купить медикаменты. А что будет весной, когда вместе со снегом растают дороги? – крик души звучит в обращении жителей Нившеры.Совсем недавно по программе «Земский доктор» в Нившерскую врачебную амбулаторию приехал молодой специалист-терапевт, который назначает пациентам лечение, а приобрести необходимые препараты сейчас нет возможности.– Я как узнала о закрытии аптеки, обратилась к депутату Госсовета Коми Владимиру Косову. Он обещал, что проблема будет решена в ближайшие пару месяцев. Конечно, нам нужна аптека в селе: население немаленькое – полторы тысячи человек, добираться до аптеки райцентра проблематично, – вздыхает глава Нившеры Нина Изъюрова.Езжайте в райцентрПовезло тем, кто обитает недалеко от райцентра, например, жители Колвы или Пармы Усинского района. Пять минут до города на машине. А что делать, если до центра ехать не менее двух-трёх часов?В Троицко-Печорском районе аптек в населённых пунктах нет в принципе, одна госаптека была и остаётся только в райцентре. Лекарства населению продавали специалисты ФАПов, но сейчас заведующие пунктов не могут привезти облегчение людям, страдающим, к примеру, хроническими заболеваниями, или тем, кому таблетки жизненно необходимы.– В Приуральском и Еремеево мы не можем продавать лекарства, вынуждены отправить остатки в райцентр, – рассказывает фельдшер приуральского ФАПа Людмила Логинова. – Сегодня (15 февраля) пришло письмо от Госаптек, где нас уведомили о нововведениях. Мы и так живём в труднодоступном месте – не проехать, не пройти. А теперь ещё и это…В Прилузском районе тоже используют для похода в аптеку любую вылазку до райцентра или столицы Коми.– Я когда отправляюсь с ребёнком в гости к родственникам в деревню Черёмуховку, то беру с собой целый пакет лекарств. Раньше в местной лечебнице продавали медикаменты, сейчас там и аскорбинки не купишь, – рассказала жительница Сыктывкара Валентина Фирсова.В сети о наболевшем высказался депутат Госсовета Коми Дмитрий Шатохин: «Только в Усть-Куломском районе прекратят продажу 11 пунктов. Не стоит говорить, насколько это плохо для жителей в период продолжающейся пандемии, в пик по ОРВИ, в такие морозы. Признаюсь, я своим родителям, которые живут в посёлке, искал лекарства «вручную» и на перекладных передавал».Не при делахМинздрав Коми поспешил откреститься от проблемы, публично ответив на письмо жителей Нившеры: согласно постановлению Правительства РФ №2463 от 31.12.2020 года обеспечение ФАПов лекарственными препаратами для реализации населению при наличии фармацевтической лицензии является обязанностью медицинских организаций (городских и районных больниц, к которым относятся ФАПы).Свежий релиз от минздрава откровенно мешает «мокрое» с «тёплым»: «Ни работа ФАПов, ни снабжение лекарственными препаратами сёл Коми не прекращается. Напротив, развитию сельского здравоохранения в республике уделяется особое внимание. Так, в адресно-инвестиционной программе в 2021 году предусмотрено строительство 19 современных ФАПов в Усть-Вымском, Ижемском, Сыктывдинском, Сысольском, Сосногорском, Корткеросском, Усть-Куломском районах и Усинске». Вопрос: как строительство новых ФАПов связано с продажей лекарств?Ведомство подчеркивает, что «держит ситуацию на контроле». Непонятно одно: если всё под контролем, то почему жители Коми так внезапно остались без медикаментов, да ещё и на неопределённый срок? Очевидно, что власти своевременно не подготовились к проблемной ситуации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖители Коми смогут бесплатно получить вакцину от коронавирусаЛекарство от COVID-19 включили в перечень жизненно важных (подробности)