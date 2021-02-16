Осужденные женщины, отбывающие наказание в исправительных учреждениях УФСИН Коми, приняли участие в конкурсе «А ну-ка, девушки». Участницы ежегодного творческого конкурса из ИК-8 (г. Ухта) и ИК-31 (г. Микунь) в своих видеороликах рассказали о родных местах, дефилировали в национальных костюмах и демонстрировали кулинарные таланты, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.ИспытанияВ УФСИН России по Республике Коми подвели итоги первого этапа Всероссийского конкурса среди осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, «А ну-ка, девушки». Участницами стали осужденные женщины, отбывающие наказание в ИК-8 (Ухта) и ИК-31 (Микунь).Они подготовили выступления по нескольким испытаниям: представили себя и выбранный костюм в «Визитной карточке», в «Творческом конкурсе» пели и танцевали, в испытании «Страна» рассказали о своем родном крае, костюм, сшитый своими руками, представили в конкурсе «Модный показ», а в испытании «Хозяюшка» продемонстрировали кулинарные таланты.Креативно и профессиональноОсужденная из ИК-8 выступила в национальном костюме кубанских казаков, рассказала о своей судьбе, семье, родном Краснодарском крае, традициях и национальных костюмах.Не менее интересным оказалось выступление осужденной из ИК-31 – она подготовила видеоролик со своим оригинальным сюжетом. Героиня рассказала о своей жизни с самого детства до взрослой жизни, выступление сопровождалось демонстрацией фотографий из личного альбома. Членами жюри был отмечен глубокий психологический смысл представленного видеоролика. В творческом испытании участница в неоновом костюме с группой поддержки исполнила танец, который также удостоился высоких оценок.Третья участница – также представительница ИК-31 – в формате настольной игры «Jumanji» рассказала о том, как оказалась в местах лишения свободы. Каждое ее выступление начинается после совершения хода игральной костью (кубика) в настольной игре.В испытании «Страна» осужденная рассказала про Ханты-Мансийский автономный округ, его традициях, богатствах. Впечатление дополняет хантыйский зимний женский костюм, в котором выступает конкурсантка. Национальная одежда выполнена из оленьего меха, украшена орнаментом, выполненным техникой аппликации из полосок ткани, сукна и меховой мозаики. Члены жюри отметили креативный подход к выступлениям по каждому испытанию и единогласно отдали этой участнице победу в конкурсе.Только впередМатериалы, представленные победителем первого этапа конкурса, будут направлены в Вологодский институт права и экономики ФСИН России для участия во втором этапе конкурса. Осужденные и сотрудники, принявшие активное участие в конкурсе, будут поощрены правами начальников исправительных учреждений.*** Творческие испытания проводятся ежегодно в целях повышения нравственного и культурного уровня осужденных, формирования у них устойчивых моральных установок и интересов к семейным ценностям, сохранения гуманных традиций почитания матери, признания ее заслуг в воспитании подрастающего поколения и важной роли в укреплении семьи, развития у осужденных творческих способностей и самовыражения, стремления к правопослушному поведению, а также организации полезной занятости осужденных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ колонии Коми изготовили интерьер для избушки Бабы ЁмыЗагляните к ней в гости (подробности)