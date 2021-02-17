В Коми дети войны получат новые льготы

На данный момент в Коми проживает 30 702 ребёнка войны Фото: Нина Юшкова

18 февраля на заседании сессии Государственного Совета региона депутатами будет рассмотрен законопроект о детях войны.

На территории Республики Коми законодательно определено, что к данной категории относятся те, кто родился и проживал на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, на данный момент в Коми проживает 30 702 ребёнка войны.

Этим законопроектом закрепляются уже имеющиеся меры социальной поддержки – право на внеочередное оказание медпомощи в больницах и поликлиниках региона, а также республиканская денежная выплата ко Дню Победы. Выплата производится в Коми с 2016 года, в прошлом году размер был увеличен в 3 раза – с 1 тысячи до 3 000 рублей.

Новые меры поддержки, которые начнут действовать после принятия закона, следующие. Во-первых, дети войны получают право на внеочередной приём в организации социального обслуживания, внеочередное обслуживание на дому. Во-вторых, для детей войны устанавливается компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

- Обращаю внимание, что эта компенсация будет фиксированной и разной в северной и южной природно-климатических зонах. Она не будет распространяться на оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капремонт, - отметил глава Коми Владимир Уйба.

Большинство детей войны уже получают меры соцподдержки по оплате ЖКУ по иным основанием – например, как ветеран труда. Новая льгота будет предоставляться тем, кто на сегодняшний день её не имеет. Средства на данные мероприятия предусмотрены республиканским бюджетом. Детям войны будет выдаваться удостоверения по заявлению.

- Спешить в центр соцзащиты пока не нужно! На подготовку и изготовление удостоверения потребуется какое-то время, как только удостоверения будут готовы, жители республики обязательно будут проинформированы. И главное, право на получение мер соцподдержки у детей войны после принятие закона появляется и без предъявления удостоверения, - подчеркнул руководитель региона.

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