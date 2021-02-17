Новую улицу в Сыктывкаре назовут именем Героя Советского Союза Макара Бабикова

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Новую улицу в Сыктывкаре назовут именем Макара Бабикова. Как сообщили «Комсомолке» в управлении информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар» имя известного усть-цилёма вошло в резерв наименований улиц.

В случае появления новой улицы будут рассматриваться варианты названий, утверждённые Советом города. Пока новых улиц в столице Коми нет.

Макар Бабиков родился в 1921 году в селе Усть-Цильма. С 1939 года служил в Северном Военно-Морском Флоте. Участвовал в Великой Отечественной войне с начала и до окончания военных действий. В 1943 году, командуя взводом в разведке, уничтожил автоколонну вражеского зенитного полка, захватил пленных и обеспечил командование важными сведениями. Громил гарнизоны на берегах Баренцева моря.

На мысе Крестовый захватил артиллерийскую батарею и нанес большой урон противнику в живой силе. Активно участвовал в августе 1945 года в войне с империалистической Японией в составе отдельного разведывательного отряда Тихоокеанского флота, командовал взводом десантников в операциях по захвату южнокорейских портов Юки, Расин и других.

Отличился геройством в операции по овладению Сейсином. Высадившись с торпедных катеров, десантники ворвались в город. Взвод Бабикова с боем захватил железнодорожный и шоссейный мост через реку, уничтожил более 50 солдат, шесть машин. В 1945 году ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году главстаршина Бабиков уволен в запас. После работал на комсомольской, партийной, советской работе, в органах КГБ. Проживал в Москве, скончался в 2009 году.

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