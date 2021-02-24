«Коми энергосбытовая компания» объяснила новые цифры в квитках жителей поселка Вожский

Ранее расчёт общедомовых нужд был ограничен нормативом. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

АО «Коми энергосбытовая компания» прокомментировала «КП-Коми» ситуацию, сложившуюся в посёлке Вожский Удорского района по поводу счетов за электроэнергию, полученных местными жителями.

Напомним, жители Вожского получили счета за электроэнергию и очень удивились новым цифрам в квитках. Чтобы разобраться, они коллективно обратились к исполнителю коммунальных услуг. Когда объяснения компании жителей не устроили, они отправились в прокуратуру.

– Жители дома по улице Стадионной, 4 уже обращались за разъяснениями к нам, – подтвердили «Комсомолке» в «Коми энергосбытовой компании». – Однако счета за общедомовые нужды (ОДН) предъявлены на основании изменений в Постановлении Правительства №354. Эти изменения коснулись домов без ТСЖ и УК. Ранее для таких домов расчет ОДН был ограничен нормативом.

В компании напомнили, что с 1 июля 2020 года при расчёте платы за коммунальные услуги на ОДН в домах, где не реализован способ управления через УК/ТСЖ/ЖСК, не применяется ограничение нормативом потребления на ОДН. Теперь расчёт платы за коммунальные услуги на ОДН ведется исходя из фактического потребления по показаниям общедомовых (коллективных) приборов учёта и распределяется в полном объёме между всеми жилыми и нежилыми помещениями в МКД пропорционально их площади.

– Таким образом, с 1 июля 2020 года ресурсоснабжающая организация выставляет жителям указанных МКД весь потреблённый объём коммунального ресурса, – резюмировали в компании.

КСТАТИ

Вернуться к прежнему порядку расчетов возможно путем проведения очередного (внеочередного) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и принятия на нем решения об изменении способа управления и выборе управляющей организации/ТСН/ТСЖ. Копию протокола с таким решением необходимо представить в АО «Коми энергосбытовая компания».

Для минимизации расходов электроэнергии на общедомовые нужды компания рекомендует:

- организовать ежемесячное одновременное снятие показаний всех индивидуальных (квартирных) приборов учета электроэнергии многоквартирного дома в период с 18 по 25 число ежемесячно, для передачи данных в АО «Коми энергосбытовая компания» Сбор показаний приборов учета можно возложить на старшего по дому, выбранного на общем собрании собственников. При этом предпочтительно снимать показания в день, когда снимают общедомовые показания. Способы передачи показаний указаны на сайте АО «КЭСК»;

- привести общедомовые сети в исправное состояние, исключить хищения электричества и несанкционированные подключения.

- в случае возникновения или выявления неисправности индивидуального прибора учёта электрической энергии или истечения срока поверки необходимо обратиться АО «Коми энергосбытовая компания» с заявлением о необходимости его замены или поверки.

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