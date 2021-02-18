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В филиале "Северного народного банка" в Москве орудуют мошенники

Стали известны подробности "ограбления века" на миллионы
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Общий материальный ущерб по заявлению превысил 23 млн рублей.

Общий материальный ущерб по заявлению превысил 23 млн рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

17 февраля по сообщению пресс-службы московского управления МВД трое граждан лишились свыше 23 млн рублей, хранившихся в московском банке АО "Северный народный банк" по адресу Петровский бульвар, 11. Член Совета директоров АО "Северный народный банк" Андрей Сердитов рассказал "Комсомолке" про "ограбление века".

- Это было не ограбление! Жулики, которые работают по всей Москве, сообщают, что у них в ячейках лежала энная сумма денег и якобы эта сумма пропала. Сейчас с ними работает полиция, - прокомментировал член Совета директоров.

Как сообщалось ранее, не позднее 15 февраля в неустановленное время, по адресу Петровский бульвар, д. 11, находясь в депозитарном помещении АО, неизвестные незаконно вскрыли индивидуальные банковские сейфы и украли 5,8 млн рублей, 4,4 млн рублей и 13,3 млн рублей. Общий материальный ущерб по заявлению превысил 23 млн рублей.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статье о краже в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ). Данное деяние наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

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