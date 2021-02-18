На трассе Сыктывкар - Ухта образовалась огромная пробка из-за аварии с грузовиком

Большая пробка образовалась рядом с Ухтой на трассе из-за аварии. Фото: Аля Поздеева.

Большая пробка образовалась на трассе Сыктывкар - Ухта. Дорога перекрыта из-за ДТП с участием грузовика.

По предварительным данным, в 11:58 302 км Сыктывкар-Ухта, легковой автомобиль Hyundai, в котором находилось 3 человека, ехал в Ухту из поселка Водный. На встречной полосе, в районе моста через реку Чуть автомобиль столкнулся с КАМАЗом. Грузовик с прицепом, направляясь в сторону Сыктывкара, пошел на обгон грейдера, который чистил снег с обочины дороги.

Увидев на встречке легковушку, водитель пытался притормозить, столкнувшись с грейдером, прицепом задел Hyundai. В результате ДТП пострадали водитель грузовика, а также водитель и 2 пассажира легковушки, все госпитализированы. Сейчас на месте работают медики и сотрудники МЧС. Подробности выясняются.

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