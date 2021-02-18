В Ухте почти целый жилой дом неделю остаётся без газоснабжения

Почти неделю жители дома ждут восстановление подачи газа. Фото: Роман Игоревич

"А у нас в квартире газ! А у вас?" "А у нас – газа нет!" В Ухте по адресу ул. Советская д.18 шестой день подряд нет газоснабжения в нескольких квартирах.

Из-за неработающей вентиляции в одной из квартир от подачи газа отключили целых десять жилплощадей! Почти неделю жители дома не могут нормально ни пищу приготовить, ни как белые люди помыться в горячей воде. Ждут, когда поступит газ.

– Уже шестой день как нет газа в доме на Советской! В одной из отключенных квартир проживает мой отец, ветеран войны. Ему 98 лет и он, как и все жители этих десяти квартир, уже шесть дней вынужден жить без газа – ни пищу нормально не приготовить, нет горячей воды. До сих пор проблема не решена, хотя и управляющая компания и администрация города уверяют, что у них все под контролем, – рассказал "Комсомолке" Виталий Гуляев.

В филиале АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в Ухте сообщили, что работы по восстановлению газоснабжения начнутся завтра утром.

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