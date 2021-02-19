Время выходить из тени: кому в Коми подходит налог на самозанятых и в чем его преимущества

Красиво, удобно, практично - и про украшения, и про налоги. Фото: личный архив Оксаны Лытасовой.

В 2019 году в России появилось новое понятие — налог на профессиональный доход (далее НПД). Людей, которые работают с применением такого налогообложения, начали называть самозанятые. В Коми налог для самозанятых ввели с 1 июля 2020 года. Сегодня 6 700 жителей республики официально зарегистрированы в этом новом качестве. «Комсомолка» решила узнать, кому из предпринимателей подходит НПД и в чём преимущество специального налогового режима.

Декрет — время возможностей!

Она знает всё про фотосинтез, хромосомный набор в клетках человека и образование тканей из зародышевых листков. Биолог из Сыктывкара Екатерина Лукомская даже не подозревала, что рождение дочери и декретный отпуск (если его можно назвать отпуском) перевернёт её жизнь.

— После окончания университета я преподавала в школе, а потом работала биологом в Детской республиканской больнице, — рассказывает сыктывкарка. — В 2017 году вышла в декрет, а позже занялась репетиторством.

Когда ребёнку исполнилось три года, Екатерина решила, что на работу по найму она не вернётся. Но вопрос с трудоустройством оставался открыт. «В интернете мне периодически встречались публикации о том, что в крупных городах страны работающих на себя людей начали оформлять в качестве самозанятых. Поэтому когда в нашей республике появилась такая возможность, я решила воспользоваться ею», — отметила репетитор.

Любимое дело в законном русле - находка для Екатерины Лукомской. Фото: личный архив.

По словам Екатерины, такой вариант налогообложения позволил ей заниматься любимым делом в законном русле. Сегодня Екатерина активно готовит выпускников школ к ОГЭ и ЕГЭ по биологии, ведёт свой канал на Ютубе и проводит онлайн-лекции в соцсетях. В планах у горожанки открытие обучающего центра.

— На семинаре для молодых бизнесменов в сыктывкарском Центре предпринимательства и инноваций нам рассказали, что для самозанятых есть возможность арендовать муниципальное помещение по льготной цене. Пока подходящих площадей я не нашла, но идею открытия центра все равно не отпускаю, — отметила педагог.

Всё по-честному

Дерево, сухоцветы и смола — источник вдохновения для дизайнера украшений Оксаны Лытасовой. В прошлом учитель начальных классов, ныне мама двоих детей, она создаёт удивительные украшения своими руками. Серьги из древесных спилов с замершими на них полевых цветках, кольца самых замысловатых геометрических форм, яркие подвески и броши — всю эту красоту своими руками создаёт стилист из Сыктывкара.

— В интернет-группе для ювелиров я узнала, что многие мастера оформились в качестве самозанятых. Этому примеру в декабре 2020-го последовала и я, — отмечает Оксана.

— В интернет-группе для ювелиров я узнала, что многие мастера оформились в качестве самозанятых. Этому примеру в декабре 2020-го последовала и я, — отмечает Оксана. Фото: личный архив.

И хотя с тех пор прошло всего два месяца Оксана успела оценить удобство НПД. «Регистрация в личном кабинете налогоплательщика заняла всего несколько минут. В тот же день я получила статус самозанятой, — отметила героиня. — Платежи за украшения мне идут через СберОнлайн. Эти данные автоматически поступают в электронную систему налоговой службы и программа сама рассчитывает необходимый для уплаты налог».

Просто и необременительно

Юрист Ирина Попова не первый год занимается защитой интересов граждан в суде. Работа по оформлению исков, сбор доказательной базы, прения — всего и не счесть. Но раньше плюсом к основной нагрузке оформленному в качестве индивидуального предпринимателя юристу были налоговые хлопоты.

— Нужно было вести специальную документацию, например, книгу учёта налогов. А по итогам года бухгалтеру я заказывала подготовку налоговой декларации, — рассказывает юрист. — Конечно, это требовало времени, а за подготовку декларации приходилось платить. Плюс оплата самого налога, это около 40 тысяч рублей в год.

В прошлом году знакомые посоветовали Ирине оформиться в качестве самозанятой, и юрист решила изучить НПД досконально. Оценив все «за» и «против», в ноябре 2020 года Ирина Попова оформилась в качестве самозанятой.

Взвесив все "за" и "против", Ирина выбрала то, что выгодно. Фото: личный архив.

— Во-первых, это удобно. Все сервисы в режиме онлайн размещены в личном кабинете налогоплательщика. Заработок в юридической сфере зависит от числа клиентов и действующих договоров, поэтому доход у меня каждый месяц разный. Мне достаточно вбивать данные о доходах, и программа сама высчитывает размер налогового платежа, который мне нужно заплатить по итогам месяца, — делится лайфхаком сыктывкарка. — Кроме того, быть самозанятой для меня выгодно. Если раньше, при оформлении в качестве ИП, вне зависимости от наличия дохода приходилось платить фиксированный взнос, то теперь, если в каком-то месяце у меня нет действующих договоров, а значит и отсутствовал доход, платить налог нет необходимости.

Разбираем подробно

Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остаётся обязанность платить налоги с учётом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Кому подходит?

Физлица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим, становятся самозанятыми. Они могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4% или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и иметь доход от подработок (даже пенсионерам) без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Самозанятость подойдёт тем людям, чей доход от профдеятельности облагается налогом, но при этом они не обязаны открывать ИП: косметологи на дому, фотографы, домашние кондитеры, ведущие мероприятий, а также лица, оказывающие юридическую и бухгалтерскую помощь, сдающие квартиры, оказывающие услуги по строительным и ремонтным работам, грузоперевозкам, перевозкам пассажиров, работающие дистанционно на электронных платформах. Самозанятыми не могут стать физические лица и предприниматели, которые занимаются перепродажей товаров.

Важно!

Стать самозанятыми могут те, кто занимается делом, в котором нет ни работодателя, ни наёмных сотрудников, а годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, а также молодые люди, достигшие 16-летнего возраста.

ПЛЮСЫ

- Онлайн-регистрация. Получить статус самозанятого можно через сервис «Мой налог».

- Отсутствие отчётности.

- Деятельность без контрольно-кассовой техники.

- Низкие налоговые ставки: 4% при выполнении заказов частных лиц и 6% при работе с компаниями — вместо 13% налога на доходы физлиц.

- Делать отчисления в ПФ с этих доходов необязательно. На других специальных налоговых режимах страховые взносы нужно платить даже при отсутствии дохода. При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медстрахования и могут получать бесплатную медпомощь.

- НПД заменяет все другие налоги на профдеятельность.

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