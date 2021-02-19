Шахтер из Ухты собирает компьютеры из старой и ненужной техники и дарит нуждающимся детям

У обычного шахтёра из Ухты очень необычное хобби – в свободное время он собирает из старых, никому не нужных компьютеров рабочую технику. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Ухтинцу Игорю Филиппову 34 года. Про таких в народе говорят – всё как у людей. Работа, квартира, любимая семья. Только вот у обычного шахтёра очень необычное хобби – в свободное время он собирает из старых, никому не нужных компьютеров рабочую технику. Для того, чтобы передать в семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В приоритете помощь многодетным, малообеспеченным, опекаемым чужих детей.

Детям нужно учиться

Идея проекта «Компьютер ребёнку» возникла у Игоря стихийно, переломным моментом стал объявленный в стране локдаун. В момент пандемии наш герой сначала стал волонтёром акции, помогающей в доставке продуктов старикам и инвалидам. Дальше больше – вошёл в состав общественного контроля (вариант дружины), в поисковый отряд. Ну а после задумался о школьниках, которые учатся на дистанте.

— Детям нужно заниматься, ведь у каждого есть право получать образование. Но есть семьи, в которых компьютера нет. Чтобы и они могли заниматься в полном объеме, я решил собирать технику и передавать им на безвозмездной основе, — рассказал «Комсомолке» Игорь.