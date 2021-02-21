Работа в котельной в Корткеросе восстановлена

Сегодня в Корткеросе порядка двух тысяч человек остались без отопления. Фото: из архива "КП"

Сегодня в Корткеросе порядка двух тысяч человек остались без отопления. В котлах самопроизвольно затухло топливо, сообщает администрация МР «Корткеросский». К счастью, авария уже устранена, работа котельной восстановлена.

Сегодня, 21 февраля, в котельной с. Корткерос произошло самопроизвольное затухание топлива в котлах (всего два котла). Котельная, принадлежащая Корткеросскому филиалу КТК, обеспечивает теплом 278 домов, в которых проживает 2000 человек, а также важные социальные объекты, такие как ЦРБ, четыре детских сада, школа.

Специалистами теплоснабжающей организации принимаются исчерпывающие меры, ремонтные работы не прекращаются и будут продолжаться до тех пор, пока в дома жителей райцентра не поступит тепло. Ситуацию с ремонтными работами держит под контролем администрация МР «Корткеросский».

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