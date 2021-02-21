«Покойник ко мне по ночам приходил»: откровения ухтинского душегуба, зарезавшего своего благодетеля

Тело было практически невозможно найти без конкретного описания места. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

В суд направлено дело об убийстве местного жителя Ухты. Обвиняемым оказался ранее судимый товарищ потерпевшего. «Комсомолка» узнала подробности страшного преступления.

Пропал без вести

По материалам следствия, о пропаже мужчины заявила соседка. Женщина рассказала, что живущий рядом хоть и злоупотреблял спиртным, но был неагрессивнен. Когда он перестал появляться в квартире, его тут же начали искать.

– Женщина заявила, что соседа не видела более 4-х дней, на связь с родственниками он не выходил. Установили, что при себе он документов и телефона не имел, не выезжал за пределы города, – говорит следователь ухтинского отдела следственного комитета Анастасия Елфимова.

Следователь ухтинского отдела следственного комитета Анастасия Елфимова. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Мужчину объявили в розыск, но ни тела, ни его следов не обнаружили. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестной пропажи человека…

Жил в квартире покойника

Всё это время в квартире потерпевшего проживал его знакомый, ранее судимый местный житель. На тот момент он фигурировал еще в двух уголовных делах – имущественного, а также тяжкого преступления против личности. Как раз из-за последнего, связанного с убийством и расчленением, обвиняемый остался без жилья – он был фигурантом, находился под подпиской о невыезде, но от квартиры, в которой произошло преступление, избавился.

– Ему негде было жить после совершенного преступления. Он познакомился с потерпевшим, стал проживать у него, вошёл в доверие, – рассказывает Анастасия Елфимова.

В один из июльских дней мужчины пошли на поля, недалеко от выезда из города. У них завязалась ссора – хозяин квартиры никак не мог найти схороненные тут мешки с цветным металлом. Он стал обвинять своего знакомого в том, что тот ранее пришел на место и унёс цветмет, сдав его.

Почти два месяца спустя труп так и не был найден. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Перед ссорой мужчины выпивали, рядом разложили закуску, тут же лежал нож... Обвиняемый схватил острый предмет во время конфликта и нанёс потерпевшему несколько ударов.

– Предположительно было нанесено девять ударов. Труп на момент обнаружения был уже скелетирован, сколько телесных повреждений было точно, невозможно определить – все повреждения остались только на одежде, – говорят следователи.

Совесть замучала

После обращения соседки в ходе расследования хозяйничавшего в квартире пропавшего мужчину проверили на полиграфе. Полиграф показал: к исчезновению причастен. Но почти два месяца спустя труп так и не был найден.

Чуть позже подозреваемый всё же написал явку с повинной. Он подробно рассказал правоохранителям, где оставил тело, которое, кстати, было практически невозможно найти без конкретного описания места.

Теперь обвняемому грозит большой срок. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

– Я просто не мог жить в этой квартире – покойник постоянно приходил к мне во сне, я перестал спать, – признавался обвиняемый.

Теперь ему грозит большой срок – санкции только одной статьи 105 предусматривают до 15 лет лишения свободы.

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