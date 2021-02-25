Защитники Коми получили в подарок «умные» гаджеты

Фото предоставлено компанией Мегафон.

В этом году в день защитника Отечества мужчины получили в подарок системы для организации «умного дома», смарт-часы и видеорегистраторы. Такими данными поделились специалисты МегаФона, проанализировав статистику продаж в преддверии 23 февраля.

В качестве подарка в розничных салонах оператора чаще всего выбирали умные устройства. Продажи колонок, розеток, чайников, ламп, а также целых систем с датчиками для организации «умного дома» выросли сразу более чем на 300% в количественном выражении. Самые востребованные модели – из экосистемы Xiaomi.

В предпраздничную неделю в топ продаж вошли и умные часы. Так, спрос на устройства Apple стал выше на 240%. Кроме этого, популярными подарками для мужчин стали - видеорегистраторы, внешние аккумуляторы для подзарядки смартфона, фитнес и смарт-браслеты. Для юных защитников Отечества чаще всего приобретали планшеты для рисования и умные часы.

Накануне праздника самыми популярными моделями смартфонов стали Samsung Galaxy M21 и M31s. Покупатели отдали предпочтение гаджетам с большим экраном и высокой производительностью для удаленной работы и дистанционного обучения. При этом к выбору смартфона клиенты стали подходить более рационально, меньше пользоваться кредитом и рассрочкой. Китайские бренды представляют широкий выбор смартфонов по приемлемым ценам, что и привлекает внимание покупателей.

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