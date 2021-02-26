«Он урчит, как медвежонок, и ласковый, как котёнок!»: сотрудники печорской ветстанции ищут хозяев бездомному щенку

Сладкий малыш ищет свой дом. Фото: Елена Васина.

В Печорский отдел ГБУ РК «Управление ветеринарии РК» сегодня подкинули щенка. Маленького кобелька в возрасте примерно 1,5 - 2 месяца и весом 2 кг. Как говорится, здоровенький и крепенький. Красавчик! Теперь сотрудники ветстанции ищут малышу хозяина.

- Он урчит, как медвежонок, и ласковый, как котёнок! Большая просьба одуматься хозяев! А если пожелают объявиться новые хозяева, будет просто великолепно. Щенок вырастет крупным и прекрасно подойдёт для дворовой охраны, - призывают сотрудники управления. - Куда нам его деть? Ветстанция закрывается в 16.00, начинаются выходные...

Щенок ласков и игрив. Фото: Елена Васина.

Сотрудники напоминают гражданам, что печорская ветстанция не является волонтёрской группой, приютом и благотворительной организацией, а у врачей и сотрудников не безразмерные возможности для принятия в свои семьи подкидываемых животных. А также призывают стерилизовать своих животных, если нет сил и времени пристраивать приплод. В Печоре для этого достаточно возможностей.

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