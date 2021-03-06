Проблема не устранена: жители Вуктыла устали от перебоев подачи тепла и горячей воды

Фото: Гульнара Идрисова

Всё в Вуктыле не слава богу! Только на весь мир отгремела новость, что в газодающем городке, наконец, вернули тепло в квартиры, которое отсутствовало на протяжении длительного времени – в квартирах царил холод – еле-еле квартира согревалась до +10 градусов. Нормального отопления там не было два месяца, люди замерзали и круглосуточно пользовались газовыми горелками.

Но так повезло не всем – судя по отчаянным комментариям, во многих домах потеплело лишь потому, что на улице уже не -50 градусов мороза, а большая часть вуктыльцев уже годами проживают без нормального горячего водоснабжения.

В Вуктыл приехал даже сам глава региона Владимир Уйба, созвал оперативное рабочее совещание по вопросам теплоснабжения города с представителями местной и федеральной власти, прокуратуры, следственного управления, коммунальных служб, Ростехнадзора. Всё серьёзно. Заявляли, что ситуация с теплоснабжением в городе стабилизирована.

Проблема подачи горячей воды решена не была.

- Я живу на ул. 60 лет Октября, 24 дом. Да, сейчас в квартире температура стоит на отметке 20 градусов, но до сих пор нет горячего водоснабжения. Проблема не новая – 4 года живу в этом доме, 4 года перебои. Вот в том году горячей воды не было всё лето и осень, - рассказала жилец дома Наталья Кучерносова.

После хождений женщины по прокуратурам и различным обращениям, наконец, её услышали – из крана текла настоящая прегорячая вода.

- Нам надо было её даже разбавлять холодной. Мы всем домом были счастливы, уже стали забывать, как летом после дач спешили в квартиры греть в тазах воду, чтобы помыться. Но счастье было недолгим, и уже в январе мы опять остались без кипятка, - с досадой сообщила Наталья.

Вуктыльцы между собой говорили уже давно о том, что котельная разрушается. Выход видят только один – если этим вопросом займётся руководство республики, приобретут новые (хотя бы просто работающие) котлы, только тогда всё заработает, ведь нет уже смысла вечно латать старые дыры. Очень часты случаи прорыва труб на теплотрассах.

- Если бы я не согревала свою квартиру газом, её бы ожидала участь малосемейки по соседству – там просто от мороза лопнули батареи, случилась авария, приходили сантехники и перекрывали трубы. А подо мной живёт 70-летняя пенсионерка. Ей очень тяжело дались нагревания воды, чтобы помыться – руки уже слабы, таскать тазики с кипятком очень тяжело и опасно, - сетует Наталья.

Вуктыльцы один за другим оставляют комментарии – почти всех коснулась проблема отсутствия горячей воды, с еле теплыми квартирами уже жители смирились и просто ждут с нетерпением окончательного восстановления.

- Проблема с приездом главы Коми не разрешилась, - пишут практически все комментаторы.

По информации телеграмм-каналов жителям Вуктыла «Аквасервис» выставил счета за февраль по отоплению. Суммы выросли с 2 до 7 тысяч рублей.

- Мне пришёл счет за тепло всего 1000 рулей, а вот знакомой из 4 микрорайона города прилетела квитанция на 5 тысяч рублей! Мы в шоке от такой суммы, тепла то не было! – поражается Наталья Кучерносова.

Котельная постоянно даёт сбои. Вот сегодня, 6 марта, утром ООО "Аквасервис" проинформировал о том, что был обнаружен свищ на дренажном вентиле по основной трассе на территории котельной.

Фото: Гульнара Идрисова

- Выехали на котельную для оценки обстановки т принятия мер. В 09:22 были остановлены котлы 1 и 2 и прекращена подача отопления на город. Аварийная бригада оперативно заменила вентиль, запустила в работу два котла. На данный момент в работе котёл 1,2. Подача отопления восстановлена, сообщила мэр Вуктыла Гульнара Идрисова.

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