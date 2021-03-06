Даёшь коми кыв онлайн! Телеграм скоро заговорит на коми языке

Фото: Алексея Торопова

С каждым годом уменьшается количество носителей национальных языков не только в России, но и в нашей родной Республике Коми. Благо, в нашем регионе есть люди, которые всеми силами делают всё возможное, чтобы сохранить мелодичный, звонкий, прекрасный коми язык. Сейчас коми язык полностью «шагает» в ногу со временем – он покоряет мировое интернет-пространство, его изучают, на нём общаются в соцсетях и общаются в судах. Радует то, что даже самые популярные мессенджеры переводятся на коми язык.

Раскладка по-коми

О путях сохранения коми языка в нашу эпоху цифровизации рассказал заместитель председателя Союза коми молодежи «МИ» Александр Терентьев во время круглого стола «Коми войтыр чукöртчöмъяслöн Коми Республика сöвмöдöмын тöдчанлун да пайыс» (Роль и значение коми национального движения в развитии Республики Коми), посвящённого 30-летию I Съезда коми народа.

Вконтакте на коми язык. Фото: скриншот Вконтакте

– Была переведена на коми язык и соцсеть Вконтакте. Чтобы вывести её на полноценное функционирование, потребовалось порядка пяти лет. Интерфейс на коми языке имеет также «Википедия», страница института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН, сайты Национальной библиотеки Республики Коми, «Живой язык» журнала АРТ, страницы «Издательского дома Коми» и другие, – рассказал Александр Терентьев.

Александр Терентьев. Фото: из личного архива

Коми язык в айфоне

Первая версия раскладки коми клавиатуры вышла 4 месяца назад, её разработчик – коми активист, член МОД «Коми войтыр» Алексей Иванов. Ранее версия была только для телефонов с Android.

Клавиатура по-коми на Айфоне. Фото: скриншот

– Я начал пользоваться айфоном и понял, что нормально писать на коми языке было невозможно, сразу принял решение, что нужно изменить ситуацию. Раскладку делал один, разработка первой версии заняла две недели. Новую версию делал в свободное время, – рассказал Алексей Иванов.

В новой версии было добавлено перемещение курсора, дополнительные раскладки, в будущем Алексей планирует добавить коми словарь предиктивного ввода.

Алексей Иванов. Фото: из личного архива

– Из финансовых вложений – для того, чтобы опубликовать новую раскладку, надо было вложить $100. Собрал сумму с помощью донатов, а в самой разработке ничего особо сложного не было.

Установить у себя коми раскладку можно тут.

Коми телеграмм

Популярный мессенджер Телеграм тоже будет переведён на коми, на данный момент локализация завершена на 90% для приложения на iOS. Android-версию переводят специалисты Центра информационных языковых технологий и коми активист Алексей Иванов.

Телеграмм на коми. Фото: скриншот Телеграмм

–Узнав, что у Телеграма есть переводческая платформа, я сразу захотел перевести приложение. Перевожу как для себя, так и для того, чтобы другие люди могли видеть, что коми современный язык с лексиконом, отвечающим нынешним реалиям, и широким распространением на различных IT-платформах, – объясняет Александр Терентьев, переводчик Телеграмма на коми язык..

Переводит Александр с помощью платформы Телеграма. В качестве базового языка активист использует финский: из всех представленных в мессенджере языков он максимально похож на коми.

Уже можно смело менять в настройках Телеграма язык с русского на коми и пользоваться любимой соцсетью, разработчикам осталось совсем немного доработать до совершенства.

Перевод мессенджера на коми язык — процесс трудоемкий. Но работа Александра уже близка к завершению.

КСТАТИ

На данный момент коми язык является одним из лидеров среди малых языков России по темпам цифровизации и строительства IT-инфраструктуры для функционирования языка в цифровом мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Эхо пармы в нём, шёпот равнины»: почему важно и полезно учить коми язык

Топ-5 причин познакомиться поближе с языком коренного народа (подробности)