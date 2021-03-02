Жители Вуктыла наконец-то могут ходить дома в одних трусах

Фото: rkomi.ru

Жители Вуктыла спят и видят, когда смогут в своих квартирах, как говорится, раздеться до трусов. Об этом задумался сегодня и глава Коми Владимир Уйба, побывав в городе республики, где уже два месяца нет нормального отопления, а люди замерзают, не отходя от круглосуточно работающих газовых горелок.

Владимир Уйба созвал оперативное рабочее совещание по вопросам теплоснабжения города с представителями местной и федеральной власти, прокуратуры, следственного управления, коммунальных служб, Ростехнадзора. Всё серьёзно.

Участники совещания заслушали информацию о прохождении отопительного сезона в период сильных морозов, возникших инцидентах и ходе их устранения.

- Ситуация с теплоснабжением в городе стабилизирована, температурный график соблюдается. Сейчас решается вопрос с обеспечением котельной резервным источником электропитания, - отрапортовал директор ООО «Аквасервис» Борис Жашкевич.