Управляющие компании Воркуты приступили к уборке снега во дворах

Фото: администрация Воркуты

В Воркуте в преддверии таяния снега управляющие компании начали вскрытие от снега дворовых территорий. С 15 февраля по 2 марта в городе уже вскрыты от снежных масс 25 дворов, 23 из них - с полным вывозом снега.

Надо отметить, что в этом году данные работы начаты раньше обычного – по условиям заключенных договоров УК должны проводить эти работы в марте-апреле.

Также за последние две недели текущая уборка снега произведена на 152 дворовых территориях и 1703 контейнерных площадках. Подсыпано от скользкости с использованием протигололедного материла (песка) более 190 дворов.

Наибольший объем работ по расчистке дворов проведен управляющими компаниями ООО УО «УЮТ г. Воркуты», ООО «Воркутинский Управдом», ООО «Ролана», ООО «Азалия» и ООО «Управляющая Компания».

Фото: администрация Воркуты

Также очищены от снега 48 кровель, 91 подъездный козырек и 2643 крыльца.

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