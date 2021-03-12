Северные районы Коми закупают SIM-карты с саморегистрацией

Фото предоставлено компанией Мегафон.

В Республике Коми увеличился спрос на SIM-карты с возможностью саморегистрации. Такие покупки в последние три месяца жители региона совершали на 30% чаще, чем ранее за аналогичный период.

По данным МегаФона, самыми самостоятельными стали абоненты в северных населенных пунктах: Воркуте, Усинске и Ижме. Здесь было продано наибольшее количество SIM-карт, которые можно активировать в удобное время.

«Приобрести карту с функцией самостоятельной регистрации можно уже в 150 пунктах продаж в Республике. Такая покупка не требует заключения бумажного договора или обращения в салон связи. SIM-карту можно использовать в любом мобильном устройстве или купить в качестве запасной, а активировать дистанционно», - отмечает директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

При наличии учетной записи, подтвердить свои данные можно через Госуслуги, а также в приложении МегаФона. Сервис распознает лицо клиента, верифицирует фото в паспорте и автоматически заполняет электронный договор. Абонент может выбрать любой из действующих тарифов или перейти со своим номером в сеть оператора.

Помимо столицы региона, продажи запущены в Ухте, Корткеросе, Объячево, Емве, Печоре, Усинске, Воркуте, Инте, Ижме, Усть-Цильме и Усть-Куломе.

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