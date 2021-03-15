Чага, гымга и сюра рок: особенности национального питания коми охотника

Сюра рок, в переводе с коми языка – каша с рожками. Фото: Нина Юшкова

Большую часть времени своей жизни коми мужчины проводили в лесу – охотились, рыбачили, добывали пушнину, заготавливали лес на строительство и дрова. Времени на готовку практически не было, а питаться охотнику надо было сытно, чтобы были силы на промысле. Разнообразить меню помогал сохранённый багаж знаний, собранный предками сотни лет назад.

Фото: группа Вконтакте "Вöралысьяслöн гаж"

Просто добавь воды

В наше время уже раскрыто много секретов охотничьего мастерства: как силки ставить, как самому снарядиться, собираясь на промысел, в какое время идти на того или иного зверя. Коми промысловики – ловкие и умелые, смекалистые и прозорливые – отличались особой охотничьей сноровкой. Они сумели сохранить целый багаж знаний от предков, который передавался из поколения в поколение. Чем же питался охотник в лесу 100, а то и 200 лет назад?

– Мой муж Прокö Мишö (Михаил Прокопьевич Бажуков) был умелым охотником, с ним наша большая семья из десяти детей жила в достатке. На охоту раньше уходили в лес надолго, охотились в семейных угодьях, которые находились далеко от деревни, – рассказала «КП-Авиа» жительница деревни Еремеево Троицко-Печорского района 94-летняя Вениамина Алексеевна Бажукова. – Питались охотники тем, что брали с собой из дома, и тем, что поймали. И я всегда заранее пекла и замораживала, либо сушила хлеб и готовила сюра рок.

Жительница деревни Еремеево Троицко-Печорского района 94-летняя Вениамина Алексеевна Бажукова. Фото: Нина Юшкова

Что это такое? Мы наивно полагаем, что, простите, бич-пакеты – это современное изобретение. Собираясь на длительное время в тайгу, коми охотник обязательно брал с собой в лес… еду быстрого приготовления – сюра рок, в переводе с коми языка – каша с рожками. На тонкую основу из ржаной муки клали предварительно вымоченную в молоке ячневую крупу. Прищепляя, подворачивали бортики лепёшки, докладывали кашу до краёв и отправляли в русскую печь запекаться до румяной корочки. Готовую выпечку вытаскивали из печи и затем сушили. Получалась высушенная хлебная лепешка с ячневой кашей. В сухом виде они очень легкие.

Сюра рок из русской печи. Фото: Нина Юшкова

С этими лепешками охотник мог быстро организовать перекус: вскипятил воду, наломал высушенные сюра рок в чашу и залил кипятком. Подождал, пока размокнет и всё! Ячневая каша с корочками ржаного хлеба готова к употреблению! Гурманы брали с собой в лесную избушку сливочное масло и добавляли его в сюра рок.

Сюра рок, в переводе с коми языка – каша с рожками. Фото: Нина Юшкова

Хлеб всему голова

– Моя мама пекла отцу, потом я – мужу… Буханки своим мужьям-охотникам пекли большие, – Вениамина чертит руками круг, диаметром 40-50 см. – Хлеба пекли много – штук 13-14. Нет, мужчины не ели много, просто в лес уходили надолго. Без добычи домой никогда не возвращались, даже самый лютый мороз не был помехой.

Возвращение Михаила Прокопьевича вернулся с охоты. Фото: из личного архива

Хлеб обязательно входил в рацион питания охотника. Зимой хлеб хранился в сенях охотничьей избы – его оставляли на полках в замороженном виде. В другие времена года хлеб разрезали на ломти и сушили. Всё это делалось для того, чтобы хлеб не испортился – не заплесневел и не забродил.

Зимой хлеб хранился в сенях охотничьей избы – его оставляли на полках в замороженном виде. В другие времена года хлеб разрезали на ломти и сушили. Фото: группа Вконтакте "Вöралысьяслöн гаж"

– Для мужа я шила длинные узкие мешки, куда он складывал всё необходимое и провизию. Эти мешки затем укладывались в охотничьи сани «норт», которые охотник тащил за собой. В эти же сани укладывали любую пойманную добычу (мясо, дичь, рыбу, пушнину) и тащили на лыжах до дома, никаких снегоходов тогда и в помине не было. Часто помогала собака. Её тоже привязывали к «норту», но помимо этого у неё были и свои сани – «кысноп» (от коми «кыскыны» – тащить и «ноп» – котомка / рюкзак). Обычно это сшитый из собачьей шкуры мешок с завязками, которую собака тащила самостоятельно за охотником.

Охотничьи сани «норт». Фото: из архива Якшинского музея природы

Напиток от всех недугов

В качестве напитка охотники использовали «ырöш» – напиток в виде кваса на хлебных корках, иногда заваривали чагу – это берёзовый гриб чёрного цвета, научно именуемый трутовиком. Но это для берёзы чага – гриб-паразит, а для людей – лекарственное средство от болезней желудка и кишечника, профилактическое средство от рака, травяной чай, укрепляющий иммунитет в целом. Рыхлую древесную часть убирают – она не имеет ценности для здоровья, а для полезного чая используется тёмная часть гриба.

Охотничья изба. Фото: группа Вконтакте "Вöралысьяслöн гаж"

– Сейчас и не поверите, но охотник даже в 40 градусов мороза выходил в лес в одних холщёвых самотканых штанах, поверх лёгкой одежды – лузан. И всё. Никаких шуб и тулупов раньше не надевали, – рассказывает Вениамина.

Охотник Василий Попов. Фото: музей "Родное Приуралье"

– Мой дед Прокопий Павлинович (1885 – 1959 гг.) вышел на охоту со своим товарищем в лютый мороз,. – вспоминает смешной случай сын Вениамины Алексеевны Владимир. – У последнего на штанах – дырка, из которой выглядывают ярко-розовые подштанники (как сказали бы сейчас девочки – барбишные лосины)! Дед рассмеялся над одеждой напарника, а оказалось, что это не безвкусный элемент гардероба, а кожа от мороза так подрумянилась.

Рыба и мясо – основа рациона

Конечно, коми охотники не могли обойтись без белковой пищи. Осенью на дичь ставили силки, время от времени проверяли и собирали добычу. В зимний период старались поймать оленя или лося, ставили петли на зайцев, куропаток. Никогда не ели мяса хищников либо падальщиков. Рыбу тоже ловили – ставили «гымгу» (переводится как «морда»).

Бажуков Иван Прокопьевич снимает с подъёмного силка («лэптана лэч») глухаря. Фото: из архива Якшинского музея природы

Гымгу делали из подручных средств (еловые прутки, ивовые ветки и т.п.) так, чтобы получился конус. Этот конус вставляли ещё в один такой же конус, только в последнем на конце была очень узкая щель – выбраться улову из неё не было возможности. Гымгу устанавливали в места, где рыба чаще проходила: в устье реки, на ручье – где не сильно глубоко. В реку тоже ставили «гымгу», только для этого с осени на реке делали березник – в дно реки под определённым углом к течению и к берегу реки вбивали колья, промежутки между ними перекрывали ветвями. В определенном месте получившейся стенки оставляли промежуток, куда и устанавливали гымгу. Охотнику оставалось только своевременно проверять место. Если учесть, что это проходит в глубоком снегу и во льду, то это очень нелёгкий труд. Но правильно установленная снасть давала хороший улов и улучшала рацион питания как охотника, так и членов его семьи.

Гымга. Фото: из книги Конакова Н.Д. КОМИ. ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В. (РАЗДЕЛ "РЫБОЛОВСТВО")

Питание охотников было простым и непритязательным, но они никогда не полагались только на удачу, а заранее планировали и готовились. Именно это и помогало выживать в тяжёлых условиях севера, совершать длительные походы, в том числе за Урал, возвращаться домой целыми и невредимыми, с богатой добычей.

Дичь всегда была в рационе питания коми. Фото: группа Вконтакте "Вöралысьяслöн гаж"

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