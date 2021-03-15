В Сыктывкаре выбрали лучшие чучела Масленицы онлайн

«Хоровод маслениц». Фото: администрация Сыктывкара

В Сыктывкаре подвели итоги традиционного конкурса «Чучело Масленицы», который в этом году прошёл в формате онлайн Самыми активными участниками конкурса стали детские сады города: 18 заявок из 31 были отправлены дошкольными учреждениями.

Конкурс проводится уже много лет, но каждый год участники находят новые способы удивить зрителей. Кто-то дополнил куклу сказкой собственного сочинения, кто-то соорудил гнездо на голове чучела, а кто-то целое масленичное подворье – каждая конкурсная работа была с изюминкой.

Членам жюри пришлось изрядно потрудиться, выбирая лучшие. Они оценивали экологичность материалов, из которых изготовлены чучела, их соответствие народным традициям, наличие элементов национального колорита, баланс красочности и эстетики, использование нетрадиционных техник при изготовлении работ.

В номинации «Гажа Йӧввыв» (Масленица-веселушка) победило чучело МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи».

Лучшей «Басюк Йӧввыв» (Фешн-масленицей) признано чучело МБДОУ «Детский сад №42 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, её сотрудники стали авторами самой современной куклы.

«Басюк Йӧввыв» (Фешн-масленица). Фото: администрация Сыктывкара

Победу в номинации «Йӧзкостса Йӧввыв» (Этно-масленица) одержал МАДОУ «Детский сад № 77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. Сотрудникам этого учреждения лучше всех удалось использовать элементы коми национального колорита для создания образа своего чучела.

«Йӧзкостса Йӧввыв» (Этно-масленица). Фото: администрация Сыктывкара

Самую экологически безопасную куклу представил МБУК «Дом культуры» «Волна». Авторы отличились тем, что представили невычурное, но в то же время оригинальное чучело из обычных дров и заслуженно получили приз за лучшую «Эко-масленицу».

«Эко-масленицу». Фото: администрация Сыктывкара

В номинации «Хоровод маслениц» конкурировали всего два участника, победу одержал МАДОУ «Детский сад №1» г. Сыктывкара. Сотрудники учреждения подготовились к конкурсу основательно: в их масленичном ансамбле было целых шесть высоких аккуратных чучел, каждому из которых соответствовал город Республики Коми.

В этом году был учреждён и специальный приз в виде денежного сертификата на 1000 рублей от членов жюри. Его получил дебютант конкурса – коммерческая организация «Единый центр рекламы».

Специальный приз от жюри. Фото: администрация Сыктывкара

Школы, детские сады, учреждения культуры, спорта, частные организации получили дипломы участников, а победителям были вручены и денежные сертификаты. Церемония награждения состоялась в Центре коми культуры города Сыктывкара.

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