В Ухте пожарный случайно спас женщину от «лавины» снега с крыши дома

Артур Браславский совершенно случайно спас женщину от «лавины». Фото: МЧС по Коми.

В Ухте пожарный договорного подразделения МЧС — 94 пожарно-спасательной части Артур Браславский спас женщину от «лавины» снега, которая сошла с крыши одного из зданий. Он успел оперативно среагировать и предупредить ухтинку, чтобы она не выходила наружу.

Как рассказал сам Артур, 16 марта около восьми вечера он проходил мимо того места, разговаривал по телефону с любимой девушкой. Сквозь разговор услышал странные звуки за спиной: как-будто доски скидывают. Решил вернуться и посмотреть, что там происходит. Увидел на краю крыши снег, понял, что сейчас он сойдет, решил заснять на телефон.

В этот момент из здания вышла женщина. Молодой человек моментально отреагировал, предупредив ее об опасности.

«Я не мог просто стоять и молчать! Уверен, что на моём месте так поступил бы любой человек. И если честно, я не считаю что это был какой-то героический поступок. Люди должны помогать и беречь друг друга, и не важно: знакомы они или нет. А учитывая, что служу в МЧС, это моя прямая обязанность: предотвращение, спасение и помощь», — отметил Артур Браславский.

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