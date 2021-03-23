В Коми после пожара без крыши над головой остались 13 человек

Фото: Николая Канева

22 марта в Колве Усинского района сгорел трехквартирный жилой дом. В доме проживали 13 человек. К счастью, обошлось без жертв.

В 07:44 в пожарно-спасательную службу города Усинска поступило сообщение о возгорании в многоквартирном деревянном жилом доме по улице Совхозная. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова через 8 минут.

Пять часов тушили пожар, в полтретьего дня огонь был потушен. Эвакуировались 7 человек. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара уничтожен жилой дом на площади 168 кв.м.

Фото: сообщество Вконтакте

На тушение пожара были задействованы 21 огнеборец и 4 пожарные автоцистерны. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

- Причина сто пудов проводка, дома то столетние, - пишет в комментариях под псевдонимом Angel Fallen.

В официальном сообществе "Администрация с. Колва" сообщили, что желающие помочь погорельцам могут позвонить по телефону.

- Потрясите кошельки чиновников! А интересно они участвуют в сборе средств!! Хоть бы кто-нибудь из чинуш похвастался в СМИ благотворительной помощью! - отреагировала на призыв о помощи в паблике Татьяна Ткаченко.

- Администрация выдаст всем квартиру! – написал Сергей Куликов.

- Администрация позаботиться о своих жителях, наверное, - с уверенностью заявляет Василий Иваныч.

Тем не менее, материальную помощь погорельцам можно осуществить на карту по номеру телефона: семье Юшковых- 89125687554, семье Зотовых - 89121918752, семье Филипповых - 89121276665.

Также организован пункт сбора организован в доме культуры с.Колва. Погорельцы нуждаются в одежде, обуви, предметах первой необходимости. Все вопросы по тел. 8 (82144) 37-7-75.

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