В Сыктывкаре ключевой автоперевозчик отказывается от маршрутов из-за многомиллионных убытков

За день автобусы САТП №1 перевозят около 35 000 пассажиров в будни и порядка 20 000 по выходным. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

С середины марта в новостях региона то и дело мелькает информация об изменениях на рынке пассажироперевозок в столице Коми. Власти исподволь обвиняет автотранспортное предприятие города в убыточной работе. Перевозчик настаивает, что мэрии пора активнее подключаться к решению проблем по столь социально ориентированному вопросу как перевозка людей.

Кто устроил бойкот?

В соцсетях шум: в Сыктывкаре грядёт транспортный кризис. «Крупнейший автоперевозчик САТП №1 не заявился на электронный аукцион. На нём решалась судьба муниципального контракта по перевозкам по регулируемому тарифу на маршрутах №№ 1, 3, 15, 18, 19, 38, 46, 54», – говорится в сообщениях.

В мэрии столицы Коми лишь частично подтвердили эту информацию.

– Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1 (оно же АО «Комиавтотранс». – Ред.) не приняло участия в электронном аукционе по маршрутам №1 и №15. В итоге краткосрочный контракт на перевозки на март и апрель был заключён с Товариществом индивидуальных перевозчиков, – отметили в префектуре.

При этом чиновники заявили, что САТП №1 вновь озвучивает намерение не принимать участие в предстоящих аукционах. В апреле будут выбирать перевозчика на маршруты №3 и №19. В администрации уверены, что бойкотирование торгов крупнейшим перевозчиком города связано с финансовой жаждой.

– Предприятие настаивает на десятикратном увеличении объёмов финансирования, – отметили в мэрии. – Наша задача – обеспечить стабильное транспортное обслуживание горожан, чтобы каждый мог вовремя и без проблем доехать на автобусе на работу, домой и по делам.

Если так пойдёт и дальше, то САТП №1 будет обслуживать лишь дачные маршруты, а также три городских направления — это маршруты 18, 46 и 54.

Где деньги?

– Предприятию нужна помощь. Этому есть логичное объяснение, – совершенно в другом свете видят сложившуюся ситуацию в САТП №1. – В 2020 году предприятие понесло убытки – порядка 100 млн рублей, из-за падения пассажиропотока, вызванного пандемией. При этом маршрутная сеть обслуживалась в полном объёме за исключением апреля-мая 2020 года. Чтобы продолжать перевозить людей и обеспечить коллектив предприятия (тут трудится 484 человека), мы были вынуждены взять в кредит 64 млн рублей.

Александр Попов: "Предприятию нужна помощь. Этому есть логичное объяснение" Фото: из архива героя публикации

Причём о потерях, связанных со снижением пассажиропотока и регулярной санитарной обработкой всего автопарка, а эти затраты не заложены в тариф на перевозку пассажиров, предприятие регулярно извещало заказчика перевозок — администрацию города. Однако все просьбы оставались без ответа, затраты до сих пор не оплачены.

– Мэрия вопреки законодательству систематически игнорирует финансирование перевозочного процесса. До сих пор оплата осуществляется в размере не более 1,7% от расчётных нормативов, – подчеркнул пресс-секретарь АО «Комиавтотранс» Александр Попов. При этом в компании напомнили, что по итогам 2019 года предприятие уплатило в бюджет налогов на 104 млн рублей, по итогам 2020-го – 105 млн руб.

Как правило в подобных спорах больше всего страдает незащищённая сторона. Будем надеяться, что передел влияния в сфере перевозок не отразится на нас, пассажирах.

Просто фейк!

В интернете также распространилась информация, что крупнейший перевозчик Ухты намерен отказаться от обслуживания основных городских маршрутов.

– Это фейк, – сообщила специалист отдела эксплуатации Ухтинского автотранспортного предприятия Юлия Дицкая. – Мы как и прежде осуществляем перевозки по городским маршрутам №№2, 8, 9, 12, 68 и 104, а также по дачным направлениям и междугородней линии «Ухта – Сыктывкар».

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