Культурная среда Корткероса: где на селе увидеть динозавров, познакомиться с Гарри Поттером и заняться йогой?

Истинные ценности, например, как книги — сумели пройти испытание цифровизацией. Фото Елены Казаковой.

Век гаджетов отбросил на второй план многие ценности, которые веками формировали мировоззрение людей. Однако истинные ценности, например, как книги — сумели пройти испытание цифровизацией. Благополучно перешагнуть в новый компьютерный век им удалось во многом благодаря поддержке государства. Проект «Культура» в Коми реализуется с 2019 года. За это время многие библиотеки республики претерпели революционные изменения. Одна из них — Корткеросская центральная библиотека имени М.Н. Лебедева.

От буквы к цифре

Библиотека на селе — не просто место для хранения книг. Это место чтения, для встреч и общения, место притяжения всех — от детей до пенсионеров.

— В век информационных технологий и интернета нам хотелось не просто сохранить читателя, а привлечь новых, увлечь книгой юных жителей села, — рассказывает директор Центральной библиотечной системы Корткеросского района Светлана Челпанова.

Библиотека на селе — не просто место для хранения книг. Это место чтения, для встреч и общения, место притяжения всех — от детей до пенсионеров. Фото Елены Казаковой.

Так, в 2017 году сотрудники библиотеки имени М.Н. Лебедева в селе Корткерос задумались над созданием проекта новой библиотеки. Своими идеями о том, каким должен стать храм книги, делились и жители села (было собрано свыше сотни анкет). На основе всех предложений удалось сформировать концепцию и дизайн-проект библиотеки. Нерешённым оставался основной вопрос — финансирования.

В 2019 году благодаря участию нашего региона в национальном проекте «Культура» федеральные власти выделили 10 млн рублей на капитальный ремонт библиотеки в Корткеросе. Ещё 7 млн рублей профинансировал бюджет республики и 2 млн рублей — муниципальная казна. И работа закипела!

Кирпичное здание районной библиотеки, а под одной крышей здесь соседствуют детский и взрослый залы, построено в 1966 году и нуждалось в капитальном ремонте. На государственные деньги удалось заменить все окна, поменять полы, привести в надлежащее состояние стены, сделать косметический ремонт. Само здание стало частью доступной среды: здесь установили пандус, разместили санузел для маломобильных читателей. Для юных посетителей обустроили учебный класс. Стильные интерьеры обставили современной мебелью, закупили офисное оборудование.

Мультицентр

Настоящим ноу-хау для сельской библиотеки стало внедрение RFID-технологии. Она позволяет читателю без участия библиотекаря самостоятельно сдать прочитанную книгу и выбрать новую. А у библиотекарей высвободилось время, чтобы адресно работать с читателями.

Благодаря проекту «Культура» библиотека смогла значительно пополнить своё каталог изданий, который теперь достигает 26 тысяч экземпляров.

— Мы учли пожелания читателей и закупили четыре тысячи книг. Случайных среди них нет, все новинки востребованы и пользуются популярностью у корткеросцев, — отметили в библиотеке.

А ещё преображённое пространство библиотеки переформировало её в мультицентр. Теперь здесь проводят мастер-классы, тематические мероприятия, игры для разных возрастов, работает арт-студия, проходят занятия по йоге.

Взрослый зал. Фото Елены Казаковой.

— В обновлённом виде библиотека открыла свои двери в декабре 2019 года. После ремонта корткеросцы заходили к нам из любопытства, но впоследствии многие их них стали нашими постоянными посетителями. И сейчас на экскурсию в эти стены, как в местную достопримечательность, приводят иногородних гостей, — говорит Светлана Челпанова. — Мы очень рады, что удалось воплотить столь масштабный проект в жизнь.

Теперь как только входишь в библиотеку, попадаешь в просторный зал с колоннами, слева — ресепшн, справа — огромный шкаф-купе для верхней одежды. Рядом расположен информационный киоск — устройство, благодаря которому можно узнать афишу предстоящих событий, попасть на сайт библиотеки и группы в соцсетях, ознакомиться с историей учреждения и узнать больше о коми писателе Михаиле Лебедеве, имя которого и присвоено библиотеке.

0+

В прошлом году трансформацию претерпела детская библиотека райцентра. Из республиканского бюджета на эти цели выделили 4,5 млн рублей. Как рассказала заведующая Юлия Стреканова, в одном небольшом помещении удалось оборудовать абонемент, читальный зал, игровой уголок и место для индивидуальной работы. Закупили новую мебель и технику — графические планшеты, детский развивающий терминал с играми, очки виртуальной реальности. Но самое важное — приобрели новые книги, более двух тысяч экземпляров.

В прошлом году трансформацию претерпела детская библиотека райцентра. Фото Елены Казаковой.

— Здесь в доступе для ребят и интерактивная песочница с динозаврами, и конструкторы на любой возраст, а также популярные сегодня настольные игры для детей и молодёжи, — отметила Юлия Стреканова. — Радует, что родителей заинтересовывает новый формат библиотечной работы и они с удовольствием посещают это пространство по выходным вместе с детьми.

От первого лица

Артём Мишарин:

— Библиотека после ремонта мне нравится. Особенно люблю читать новые книжки и играть в настольные игры. Ещё я хожу сюда на кружок по робототехнике.

Юный читатель Артём Мишарин. Фото Елены Казаковой.

Полина Мишарина и Алина Гонке:

— Наша библиотека стала просторной, очень красивой и современной. В таком пространстве хочется находиться! Пришло много новых классных книг. А по выходным, в будни — по вечерам, мы приходим сюда на мероприятия, мастер-классы для молодёжи. Одним словом, в библиотеке можно с пользой скоротать внеурочное время.

Полина Мишарина и Алина Гонке. Фото Елены Казаковой.

КСТАТИ

После модернизации взрослого и детского блоков число посетителей выросло в два раза. Ремонт библиотеки стал возможен благодаря мощной поддержке федерального центра.

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