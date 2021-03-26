Партия «Новые люди» предлагает легальную возможность не служить в армии

Алексей Нечаев предлагает новый механизм легальной компенсации отказа от службы в армии. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести механизм легальной компенсации отказа от службы в армии. Соответствующее заявление он сделал в Санкт-Петербурге на пресс-подходе по итогам конкурса «Марафон идей».

В чём суть?

По словам Нечаева, среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области много молодых людей. Именно от них на конкурс поступил целый ряд заявок, касающихся службы в армии. Одна из инициатив совпала с позицией партии «Новые люди».

- 31 марта начинается ежегодный весенний призыв в армию. Молодых людей станет в городе меньше. Непонятно, за кого девушкам замуж выходить?! - задался риторическим вопросом политик.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Нечаев уверен, что порядок, при котором одни призывники идут служить, а другие откупаются от армии с использованием незаконных схем, устарел. «Логичнее такие теневые схемы перевести в правовое русло. Например, ввести закон, по которому призывник мог бы официально заплатить деньги. Как вариант, 300 тысяч рублей. Эти средства впоследствии государство сможет направлять на оплату обучения человека, который в армии отслужил», - резонно заметил Алексей Нечаев.

Какая есть альтернатива?

Такая возможность, считает лидер партии «Новые люди», позволит отслужившим в армии юношам начать учёбу в желаемом вузе. Кроме того, Алексей Нечаев предложил расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы. Сейчас такую службу проходит лишь небольшая часть призывников.

- Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это, - отметил лидер партии. - Мы такой законопроект готовим и эта инициатива будет внесена на рассмотрение в Госдуму.

Отвечая на вопросы журналистов Нечаев также заметил, что необходимо расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэбдизайнерам и видеографам было бы логично готовить видеоролики с армейской тематикой для дальнейшего размещения в соцсетях.

- Эту инициативу мы ещё не обсуждали с министром обороны Сергеем Шойгу. Однако прошу считать моё заявление публичным приглашением к диалогу, - резюмировал руководитель партии.