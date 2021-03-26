Пикетирующий педагог из Микуня уволен из школы

Фото: скрин видео с инстаграма Никиты Тушканова

Учителя истории и обществознания Никиту Тушканова из Микуня всё-таки уволили, виной стали соцсети, где руководство школы нашло неугодные посты.

Приказ об увольнении он опубликовал у себя в социальной сети Вконтакте 25 марта. В документе указана причина увольнения – «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Педагог опубликовал в своих соцсетях видео, на котором сообщал, что из районного управления образования отправили докладную по поводу записей, которые он опубликовал в своих соцсетях. По ним сделали выводы, что учитель ведет аморальный образ жизни.

-Состоялось очередное совещание комиссии, по поводу недавно опубликованных записей, в которых они уследили аморальные поступки. Причем, нашли даже старые записи, когда я еще в школе не работал, где меня обвинили в пропаганде алкоголя и суицида», - сказал Никита Тушканов.

Педагог отправил объяснительную записку в адрес комиссии по служебному расследованию, где по пунктам изложил свою позицию. Он отметил, что имеет право на личную жизнь, а фото из соцсетей вырвали из контекста и их срок давности превышает один год. Также учитель потребовал провести расследование и лингвистическую экспертизу на предмет призывов к распитию алкоголя и прочему. Никита Тушканов пояснил, что никого не призывал ни к чему, а лишь изложил свои оценочные суждения.

Учитель истории и обществознания также отметил, что по факту расследования не был уведомлён председатель профсоюзной организации.

Напомним, О Никите Тушканове узнали после того, как он вышел на одиночный пикет в защиту свободы слова 23 января. Руководство школы сочло это действие неподобающее педагогу, то тогда ему лишь пригрозили увольнением, об этом он рассказал в своих соцсетях. Так как история получила всеобщую огласку благодаря его ученикам, вопрос о расторжении трудового договора был отложен.

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