В местечке Алёшино установят мостки на переправе

Фото: администрация Сыктывкара
Работы по установке мостков на сыктывкарской переправе в местечке Алешино планируется завершить к 31 марта. В настоящий момент продолжается монтаж мостков.
По информации начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара Евгения Попова, в первоочередном порядке мостки были установлены на участке реки Вычегды, где собиралась вода.
Фото: администрация Сыктывкара
Сейчас полным ходом идет обустройство деревянных настилов на протяжении всей переправы для создания безопасного и комфортного перемещения жителей поселка Седкыркещ.
Фото: администрация Сыктывкара
Напомним, что движение автобусов по маршруту №26а отменено в связи с потеплением и таянием льда на реке Вычегда в районе автомобильной ледовой переправы.
Фото: администрация Сыктывкара
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