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Общество30 марта 2021 9:00

МегаФон разработал «Платформу киберразведки»

Проект поможет выявлять недобросовестных пользователей
Александра САВИНОВААлександра САВИНОВА
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Фото предоставлено компанией Мегафон.

Российским банкам предложили новое решение, чтобы предотвращать кражу денег со счетов клиентов. Защитить сотрудников от мобильного мошенничества сможет и весь корпоративный бизнес региона. Сегодня МегаФон первым среди операторов связи запустил «Платформу киберразведки». Разработанные алгоритмы в автоматическом режиме даже выявляют номера, которые находятся под угрозой хищения средств или информации.

Как рассказали в пресс-службе компании, такая платформа аккумулирует информацию обо всех современных источниках сетевых атак на пользователей мобильной связи. Алгоритмы фиксируют распространение ссылок на вредоносное ПО, и по подозрительному характеру поведения пользователя платформа выявляет зараженные устройства, отслеживает обращение к фишинговым ресурсам.

Решение также помогает выявлять недобросовестных пользователей, которые используют сим-карты для массовой автоматизированной регистрации с целью мошеннических операций.

Например, ритейл или сервисы каршеринга смогут выявлять «оптовых» пользователей бонусных баллов и скидок, социальные сети – бороться с созданием фейковых аккаунтов и накрутками. С таких аккаунтов также зачастую производится регистрация электронных кошельков, спам-рассылки по другим пользователям сервисов, мошенничества с использованием методов социальной инженерии на сайтах по размещению бесплатных объявлений.

«Благодаря аналитике больших данных платформа киберразведки обнаруживает подозрительное использование услуг мобильной коммерции и платежей, например, для вывода средств после хищений с применением социальной инженерии. Разработанные МегаФоном алгоритмы платформы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлеченных в сомнительные финансовые операции. Банки получают сигнал о возможных подозрительных активностях и могут заблокировать транзакции», – говорит Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона.

Информация обновляется по мере обнаружения новых угроз, поэтому компании могут оперативно связаться со своими клиентами или сотрудниками, предупредить их о потенциальной опасности. У банков при получении информации об угрозе в отношении клиента есть возможность приостановить подозрительную операцию и связаться с клиентом для дополнительного подтверждения.

«Автоматизированный сбор данных на платформе ускоряет их обработку сотрудниками служб информационной безопасности наших заказчиков. Это помогает клиентам МегаФона идентифицировать активность злоумышленников на ранних этапах и оперативно на нее реагировать. Мы рады предложить рынку новый взгляд на управление киберугрозами, связанными с мобильным мошенничеством», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Пользователям платформы также доступен актуальный перечень выявленных фишинговых интернет-ресурсов, который регулярно пополняется и помогает в работе служб безопасности компаний.

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