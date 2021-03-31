Несколько муниципалитетов в Коми могут погрязнуть в мусоре

Виной всему нарушения порядка проведения торгов. Фото: Нина Юшкова

Региональный оператор Севера и УФАС по Республике Коми разошлись в представлении осуществления работы подрядчика по транспортировке ТКО.

В конце 2020 года УФАС по Республики Коми провел мониторинг конкурсных отборов операторов по транспортированию ТКО, в рамках которого принял решение, что имели место нарушения порядка проведения торгов.

Объяснения Регионального оператора Севера о том, что никто из операторов на дважды объявленные электронные аукционы не заявился, не были приняты во внимание. По мнению УФАС по Республике Коми во всех таких районах, например, Печоре, Удоре, Княжпогосте, Региональный оператор Севера должен был осуществлять транспортирование ТКО самостоятельно без привлечения операторов.

Однако, Региональный оператор Севера принял решение о заключении на 2020 год договоров с местными подрядчиками, исторически оказывающими услуги по вывозу ТКО, поскольку это позволило не нести дополнительные затраты на создание производственных участков и поддержать представителей местного предпринимательского сообщества.

В настоящее время Региональный оператор Севера указанное решение УФАС по Республике Коми обжалует в ФАС России.

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