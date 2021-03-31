В Ухте нашли мёртвых бездомных собак

Бродячих собак стало меньше, но они продолжают кучковаться в районе баз. Фото: подписчицы "Комсомольской правды"

В Ухте сотрудники полиции зафиксировали заявления об обнаружение трупов бездомных собак, проводится проверка.

По сообщению наших источников, в районе дома №41 по ул. Сенюкова и дома №29 по пр. Космонавтов Ухты были обнаружены трупы бродячих собак, которые ранее организация "Добрый город" отловила, провела мероприятия по стерилизации и выпустила на волю.

По некоторым данным, собаки отравлены ядом, который был "подсыпан" в лакомства для животных.

Как сообщили "КП-Коми" в МВД по Республике Коми, гражданами Ухты было составлены докладные об обнаружение двух трупов собак, сейчас по этому делу проводится проверка уполномоченными сотрудниками полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации кошек и собак (подробности)