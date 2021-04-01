Не смешно: в Сыктывкаре в школе распылили газ

Во вторую смену в школе обучаются более 900 детей и подростков. Фото из архива СОШ №36 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Сыктывкаре в школе №36, расположенной по ул.Димитрова, 1 апреля произошёл неприятный инцидент. Учебный процесс пришлось остановить, учащихся второй смены, а это более 900 детей и подростков, пришлось отпустить домой.

- Сын — ученик третьего класса, пришёл и рассказал, что в какой-то момент на уроке стало трудно дышать. Урок прервали, учеников отправили в раздевалку за вещами, а потом учитель велела всем идти домой. По словам ребёнка, кто-то распылил газ, - сообщила горожанка Наталия Иванова. - Вокруг школы много машин скорой помощи и пожарной службы.

За комментариями мы обратились в учебное заведения. Директор школы не стала опровергать нашу информацию, но попросила за всеми комментариями обращаться к учредителю — в Управление образования столицы Коми.

- У нас всё хорошо. Пострадавших нет, - отметила руководитель СОШ №36 Елена Пяткова.

Во вторую смену в школе обучаются 32 класса. Это учащиеся 3, 4, 6, 7 и 8 параллелей. Образовательный процесс на сегодня приостановлен. Также пришлось отменить проведение кружков и внеурочной деятельности.

В Управлении МЧС РФ по Коми подтвердили факт выезда на место происшествия.

- В здании школы распылили газовый баллончик, наша служба среагировала, - отметили в ведомстве. - Расследованием инцидента занимается полиция.