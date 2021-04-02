В Коми в 2021 году на обновление дорог потратят 736 млн рублей

Фото: Евгений Юшков

В 2021 году в Республике Коми планируется привести в нормативное состояние 31,16 км дорожного покрытия, а также выполнить работы по освещению участков дорог протяженностью 5,825 км.

Работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общая стоимость запланированных мероприятий на приведение дорог в нормативное состояние составляет 736,69 млн рублей, из них 441 млн рублей - средства федерального бюджета, 295,69 млн рублей — средства республиканского бюджета.

По состоянию на 31.03.2021, заключено 4 из 11 контрактов по ремонту автомобильных дорог.

В настоящее время работы ведутся на одном объекте автодороги регионального значения — Краснозатонский — Нювчим — Яснэг на участке км 0+820 - км 5+600 (освещение).

Кроме того, заключены контракты на проведение ремонтных работ на 13 объектах агломерации Сыктывкар — это улицы Пушкина, Советская, Интернациональная, Школьный переулок, Горького, Сысольское шоссе, Юности, Весенняя, Калинина (2 участка), проспект Бумажников, Корабельная и Лесная в п.г.т. Верхняя Максаковка.

В ближайшее время планируется заключение ещё нескольких контрактов по объектам: — Малая объездная; — Железнодорожная станция «Язель» - Позялэм - Кожмудор - Тыдор от автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар до автомобильной дороги Вогваздино - Яренск на участке км 27+630 - км 29+190; — Железнодорожная станция «Язель» - Позялэм - Кожмудор - Тыдор от автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар до автомобильной дороги Вогваздино - Яренск на участке км 29+300 - км 30+790; — Занулье - Матвеевская - Гарь - Коржинский от автомобильной дороги «Вятка» км 20+000 - км 25+000 (на отдельных участках); — Объячево - Читаево на участке км 6+000 - км 11+000; — Подъезд к с. Палевицы от автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар на участке км 6+503 - км 12+103; — Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар на участке Сыктывкар - Ухта км 35+819 - км 36+823 (освещение); — Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар на участке Сыктывкар - Ухта км 85+000 - км 86+000.

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