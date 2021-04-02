В Коми на обустройство улиц и дворов потратят 439 млн рублей

Столица Коми — флагман в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Все мы хотим выйти из дома и радоваться красоте вокруг себя, ходить и ездить по ухоженным улицам. Любой родитель желает, чтобы дети гуляли на безопасных площадках, а променады по парку приносили радость всей семье. Сегодня государство даёт нам возможность самим решать, что именно и где нужно менять на нашей земле. Что очень важно, основная часть задуманного реализуется за счёт бюджетных денег.

Как мечту сделать явью?

Наша республика наиболее активно застраивалась в 60-90 годах прошлого столетия. Именно в это время на карте Коми АССР появились города Емва и Усинск. А уже существующие городские муниципалитеты в этот период быстро разрастались и в итоге приобрели современный облик.

С тех пор прошло полвека, экстерьер городов морально устарел. Что уж говорить об износе асфальта, спортивного и игрового оборудования, малых архитектурных форм, уличных светильников...

Власти на местах осознают, что многое во внешнем убранстве городов пора менять. Но денег в дотационных бюджетах муниципалитетов на эти цели чаще всего не хватает. Поэтому долгие годы главный финансовый вопрос отодвигал планы чиновников до лучших времён.

Надо сказать, что такая ситуация сложилась в большинстве регионов нашей необъятной Родины. Это побудило федеральный центр взяться за решение назревшей проблемы не локально, а в масштабах всей страны.

— С 2017 года в нашей республике реализуется федеральный проект «Комфортная городская среда». Сначала это был приоритетный проект. С 2019 года он стал исполняться в составе национального проекта «Жильё и городская среда», — рассказал «Комсомолке» депутат Госсовета Коми Владимир Жариков. — Основная цель этого проекта — сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды. Вовлечь жителей в процесс благоустройства городов.

Новый парк в микрорайоне Строитель в Сыктывкаре Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Первоначально в программе могли участвовать лишь городские пространства. Но впоследствии возможность на преображение получили и сельские территории. В общей сложности эти годы более 360 объектов на территории городов и районов Коми преобразовались, получили новый облик.

Что в планах?

В 2021 году наш северный регион на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета получил почти 213 млн рублей. Примерно столько же денег выделено из региональной казны и бюджетов на местах. Общая сумма вливаний из бюджетов всех уровней составит порядка 439 млн рублей!

На эти деньги хотят обустроить 137 территорий, из них 63 дворовых и 74 общественных территории в 46 населённых пунктах. Так, например, в планах завершить благоустройство площади перед зданием плавательного бассейна по улице Первомайской в Сыктывкаре. В Воркуте приведут в порядок площадь Привокзальную. В Усинске намерены облагородить территорию памятника «Нефтянику». В селе Помоздино Усть-Куломского района новый вид получит центральный парк.

Выбирай и голосуй!

С этого года горожане могут в онлайн-режиме голосовать за благоустройство той или иной территории. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Голосование будет проходить на платформе сервиса za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

— В нашей республике голосование через единую платформу пройдёт по 48 объектам, находящимся на территориях семи городов — это Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Печора, Усинск, Инта и Воркута. По результатам голосования будут отобраны не менее 23 объектов. Их благоустроят в 2022 году. Остальные объекты смогут принять участие в следующем голосовании для их реализации в 2023 году, — рассказала начальник отдела благоустройства минстройжилкомхоз Коми Наталья Приезжева.

Как голосовать?

Чтобы проголосовать, надо выбрать во вкладке на панели инструментов свой регион, далее — муниципалитет и один из объектов, который желательно обустроить в первую очередь. Голосование устроено максимально просто – регистрация доступна через госуслуги и различные соцсети.

От первого лица

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова:

— За те пять лет, что реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», в столице Коми отремонтировали 33 общественных территории и 109 дворов. Благоустроен парк имени Мичурина, создан третий городской парк «Строитель», благоустроен мемориал борцам за советскую власть в Кируле. В этом году мы закончим кардинальное преображение площадки перед Центральным бассейном.

Конечно же, проект оцениваю как крайне положительный, поскольку он позволяет нам в больших объёмах улучшать городскую среду Сыктывкара. Сделать её более красивой и комфортной для жителей и гостей столицы Коми. Но на достигнутом не останавливаемся. До конца года в рамках проекта мы готовы отремонтировать 12 общественных и 11 дворовых территорий.