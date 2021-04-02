В Сыктывкаре аварийно-спасательный отряд спас кошку

По неизвестным причинам кошка по кличке Лиса забралась в сантехнический короб в ванной комнате и застряла между пластиковых труб. Фото: Екатерина САВЕНКО

Сыктывкарские спасатели извлекли застрявшую в сантехническом коробе кошку. Инцидент произошел 1 апреля в одной из квартир №44/3 по ул. Коммунистической.

По неизвестным причинам британская вислоухая кошка по кличке Лиса забралась в сантехнический короб в ванной комнате и застряла между пластиковых труб. Хозяева пытались всячески извлечь животное, но у них не получалось, и тогда решено было вызвать специалистов, сообщает ИА "Комиинформ".

В квартиру прибыли спасатели сыктывкарского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми" регионального Комитета ГО и ЧС. Ничего разбирать в ванной не пришлось. Сначала спасатели пытались веревкой извлечь кошку, накинув ее на шею домашнего питомца. Затем они сняли дверцы в коробе и аккуратно выдавили Лису из труб. К счастью, трубы не были горячими, кошка не пострадала.

Операция по извлечению животного заняла около 15 минут.

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