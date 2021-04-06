Виновнику страшного ДТП под Котласом вынесли приговор

Фото: «Эхо севера»

Убийца трёх девушек под Котласом Никита Князькин приговорён к 11 годам колонии общего режима. Кроме того, осуждённый должен будет выплатить компенсацию — 2 млн рублей каждой семье, сообщил портал «Эхо севера».

Стопроцентно пьян

Суд над Никитой Князькиным, теперь уже осуждённому по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения» продлившийся более полутора лет, наконец, приблизился к концу.

Напомним, страшное ДТП произошло в ноябре 2019 года. Князькин на автодороге «Котлас – Коряжма» на своей дорогостоящей «Ауди» вылетел на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Поло», в котором находились три девушки. Все они погибли на месте. Стрелка спидометра «Ауди» в момент аварии замерла на 170 км/ч. Сын богатых родителей, трудящихся в нефтянке в Ухте, стопроцентно был пьян.

Виноваты сами

Всё время, что длился суд, Князькин, якобы получивший серьёзные травмы, находился под домашним арестом. Появлялся в суде с лицом, преисполненным страдания, хромал и ходил с костылями.

На одном из последних заседаний Князькин заявил: выпил две неполные рюмашки алкоголя, что никак не повлияло на его водительские качества (всё это он прочитал с бумажки). Более того, ухтинец не постыдился сказать, что девушки сами выехали на полосу встречного движения.

Это же он произнёс и в ходе выступления с последним словом, — далее цитата Князькина: «Сторона обвинения знает — на самом деле произошло ДТП, и виноват водитель «Фольксваген Поло». Если, конечно, не лицемерить самим себе». Конец цитаты.

Князькин приговорён к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, по просьбе государственного обвинения судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 6 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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