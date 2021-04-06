Испанец из Вухтыма: баск Виктор Арета дважды бежал от фашистов и нашёл мир в Коми

Виктор живёт замкнуто, не любит гостей, но радуется детям, семерым внукам и четырём правнукам! Фото: личный архив.

Что связывает басков (Народ, населяющий северные земли Испании. — Ред.) и Республику Коми? В это трудно поверить, но уже более полувека в Прилузском районе живёт коренной испанец. Здесь, в заснеженных лесах Севера, знойный баск нашёл любовь, создал семью и сейчас радуется детям, внукам и правнукам! 31 марта Виктор Аванамар Арета отпраздновал свой 90-ый день рождения. Секретом долголетия он поделился с «Комсомолкой».

Сироты по неволе

Виктор родился в 1931 году в городе Сан-Себастьяне и был третьим ребёнком в семье. Об отце испанец почти ничего не помнит — папе было всего 34, когда оборвалась его жизнь. Мартина Аванамар Арета осталась с четырьмя детьми на руках. А в 1936 году в стране началась гражданская война.

— Маме было очень трудно, — на чистейшем русском рассказывает Виктор Арета. — Тогда она решила отправить 6-летнего меня и 9-летнюю сестру Бегониту в Советский Союз. Старшая Тереза и младший Эрнандо остались с мамой.

«Сёстры писали, что мама до последнего дня ждала. Надеялась, что я вернусь в Испанию», — отмечает Виктор. Фото: личный архив.

Виктор помнит, что пароход из Испании сначала плыл до Франции, а уже там несколько сотен детей басков пересадили на другое судно. На нём испанских мальчиков и девочек из семей коммунистов привезли в СССР. Это был 1937 год. Виктора вместе с сестрой поселили в детский дом, расположенный в селе Тарасовка в Подмосковье.

— Помню, что настоящим потрясением для меня было впервые в жизни увидеть мёрзлую землю, — вспоминает Виктор. — В палисаднике я упал на клумбу, а земля, как камень, твёрдая! Разодрал колено до крови.

Дорогой подарок

Старшая сестра Бегонита ухаживала и по-матерински любила Виктора. По сей день 90-летний баск вспоминает подарок, который сестра подарила ему на день рождения.

— Каждый день в детском доме нам выдавали по кусочку сахара, даже сейчас я помню его вкус. Конечно, мы были рады лакомству. И вот настал мой день рождения, сестра дарит мне кулёк. Открываю, а там… кусочки того обеденного сахара! — На глазах проступают слёзы. Виктор молчит, потом продолжает. — Оказалось, Бегонита месяц не ела свою пайку, откладывала, чтобы мне подарить.

31 марта Виктор Аванамар Арета отпраздновал свой 90-ый день рождения. Фото предоставлено Александром Бойко.

В 1941 году началась война. Арета помнит фашистские бомбёжки и полуголодное состояние. Чтобы спасти жизнь маленьких иностранцев, их несколько раз перевозили из одного детдома в другой.

— Нас увезли в Башкирию, потом был Харьков, — отмечает герой. — В детдоме мы кормили себя сами, вели подсобное хозяйство, сажали овощи.

Это обстоятельство позволило бы Виктору получить официальный статус «Дети войны» и положенные льготы. Но Арета, человек по натуре скромный, не стал в послевоенное время отправлять запросы в архивы. А потому детский труд в годы Великой Отечественной у него не подтверждён, дополнительных выплат к пенсии и льгот он сейчас не получает.

Мама не дождалась

После окончания войны Виктор окончил ремесленное училище, с 17 лет работал на заводах Москвы. Из столицы парень уехал в город Луза Кировской области, там располагалась сплавная контора. А оттуда в 1956 году завербовался работать в лесопункт села Объячево Прилузского района Коми АССР.

— Почему поехали на север чужой страны? Почему не вернулись в Испанию? — не выдерживаю я.

В Коми Виктор познакомился с Марией. Девушка из простой коми семьи стала любовью и главной спутницей баска — вместе они прожили 44 года. Фото: личный архив.

— Не захотел, — спокойно отвечает Виктор. — В 1957-ом Советский Союз и Испания подписали договор о возвращении испанских детей на родину. Но мне не хотелось обратно. Даже когда позднее меня и Бегониту разыскала мама, звала обратно в Сан-Себастьян, сестра с мужем уехали, а я нет.

Мартина Аванамар умерла на 95-м году жизни в 1994 году. «Сёстры писали, что мама до последнего дня ждала. Надеялась, что я вернусь в Испанию», — отмечает Виктор. Увы, но последние 15 лет связь с малой родиной у Виктора оборвалась. Возможно, и старших сестёр уже нет в живых.

Главное, не завидовать!

В Коми Виктор познакомился с Марией. Девушка из простой коми семьи стала любовью и главной спутницей баска — вместе они прожили 44 года, явили свету двух дочерей и сына!

— С детства помню, что папа всегда весёлый, во время застолья любил танцевать, испанские песни пел, — рассказывает дочь Виктора и Марии Вера Васильева. — Кстати, папа умеет писать, говорить не только на испанском и русском, он прекрасно понимает коми речь: мама с ним разговаривала на своём родном языке, отец отвечал ей по-русски.

Дочь Вера Васильева. Фото: личный архив.

40 лет Виктор проработал в лесопункте на сплаве. Последние 10 лет обслуживал телестанцию в Вухтыме. В небольшое таёжное село Арета перебрался после кончины супруги, Марии Семёновны не стало в 2003 году. Сегодня быт 90-летнего орусевшего испанца прост: он живёт в небольшой однокомнатной квартире, любит одиночество и рыбалку.

— Наверно, потому и остался в Коми, что места рыбацкие здесь замечательные, в лесу — тихо, красиво, — рассказывает герой. — Ноги уже не слушаются, руки трясутся, а я всё равно жду, когда снег сойдёт, на реку пойду.

Любопытно: на реке Луза есть местечко, где раньше стояла сторожка. Так вот это место рыбаки-охотники прозвали Арета — по фамилии испанца: «Куда удить идёшь?» — «На Арету!».

Сейчас Виктор живёт замкнуто, не любит гостей, но радуется детям, семерым внукам и четырём правнукам! Сетует лишь на то, что на десятом десятке стал забывать испанские слова. А русско-испанских словарей в Прилузье днём с огнём не сыщешь.

С дочерью Любой. Фото: личный архив.

На прощание мы поинтересовались у Виктора Аванамара, в чём секрет его долголетия: «Жить позитивно, улыбаться и никому никогда не завидовать!», — поделился герой.

Редакция газеты «Комсомольская правда — Коми» обращается к читателям: если у вас дома есть русско-испанский словарь, которым вы можете поделиться, то мы готовы передать книгу Виктору Арета. Звоните в редакцию: 8922-587-11-12.

Наша справка

19 июля 1936 года в результате неудавшегося госпереворота в Испании началась гражданская война. Воевали сторонники генерала Франсиско Франко — его режим иногда ставят в один ряд с фашизмом и национал-социализмом. Против него выступали левые силы Второй Испанской Республики. Социалисты, коммунисты, марксисты, леволиберальные партии, каталонские и баскские националисты объединились в единый Народный фронт. Поддержку ему оказывал СССР.

В 1937-1938 годах из Испании было эвакуировано более 34 тысяч детей из семей коммунистов и революционеров, чтобы спасти от войны. Детей в возрасте 5-12 лет вывозили во Францию, Бельгию, Великобританию и СССР. За два года в нашу страну прибыло 2895 испанских детей! Всех их расселили по детским домам.

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