Инвестиции в будущее страны: как материнский капитал помогает строить семейное счастье в Коми

— Чур, моя комната — самая большая! — Отлично, вот и убирай ее сам! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рождение или усыновление детей — шаг ответственный. Житейские неурядицы, извечный квартирный вопрос, внутренние опасения будущих родителей — все эти мысли одолевают, пожалуй, каждого из нас. К счастью, государство взяло на себя часть ответственности за будущее наших детей и уже более 13 лет помогает российским семьям с детьми в решении жилищного вопроса.

На своей земле

Материнский капитал – огромная помощь всем российским семьям. Это неплохие выплаты, на которые с 1 января 2007 года имели право родители двух и более детей. С 1 января 2020 года маткапитал положен и за первенца. За годы действия программы выплаты получили более девяти миллионов семей нашей страны.

Марина Анцифорова и Михаил Патраков родились и выросли в Удорском районе. Уже будучи специалистами, медик и педагог вернулись на малую родину, решили строить семейную жизнь в Усогорске.

— Я росла в многодетной семье, и мне самой всегда хотелось большую семью, — рассказывает Марина. — Когда тебя окружает куча детей, то есть стимул и непреодолимое желание жить и работать.

В 2007 году у супругов родился первенец Руслан, а через два года на свет появился Артём. В 2010 году Патраковы явили миру Татьяну, а в 2011 — Максима.

На тот момент семья из шести человек ютилась в небольшой двухкомнатной квартирке. Русская народная пословица «Семеро по лавкам» в точности описывала будни и праздники многодетной семьи.

— Старшие дети спали на двухъярусной кровати, Таня — на диванчике, Максим — в люльке. Места для игр у детей практически не было, — вспоминает Марина. — На крохотной кухоньке приходилось кушать по очереди, все вместе за обеденный стол просто не помещались. А самое главное, что дом был холодный и мы постоянно мёрзли. Приходилось постоянно кутать и детей, и себя.

В 2013 году семья решила улучшить свои жилищные условия. Долго искали квартиру, приглядывались… И вот, наконец, подобрали то, что нужно: просторная, светлая четырёхкомнатная квартира площадью в 76 квадратных метров в кирпичном благоустроенном доме.

Больше всего Патраковы любит собираться за обеденным столом. Фото: личный архив.

— Квартира на тот момент стоила миллион рублей. Самостоятельно собрать такую сумму мы не могли. Тогда нас очень выручил федеральный и региональный материнские капиталы. В общей сложности с помощью государственной поддержки мы оплатили сорок процентов стоимости жилья, — отмечает хранительница очага.

Когда новосёлы вселились в квартиру, радости не было предела. «Переночевав первую ночь, дети нам сказали: давайте вернёмся в старую квартиру, здесь очень жарко!», — вспоминают со смехом супруги Патраковы.

Сейчас у каждого в этой семье есть свой угол, так сказать, личное пространство. Но больше всего Патраковы любят собираться на кухне — её площадь в 9 квадратных метров позволяет усаживаться за стол и всем вместе пить чай.

Счастливы вместе

Елена Кузнецова из села Объячево Прилузского района тоже выросла в многодетной семье. Потому когда встретилась с будущим мужем Иваном, молодые решили: их дом, также как у родителей, будет полной чашей.

Так, в семье Кузнецовых на свет появились Полина, Максим и Дарина. Сейчас старшим ребятам 14 и 11 лет, младшей дочери — четыре года.

— Долгое время у нас не было собственного жилья, — рассказывает глава семейства Иван Кузнецов. — Мы обратились в администрацию района, собрали все необходимые документы и смогли стать участниками федеральной программы «Молодая семья», получили выплату. Хорошим финансовым подкреплением в решении жилищного вопроса стал сертификат на федеральный и региональный материнские капиталы.

Все эти ресурсы позволили семье Кузнецовых купить половину дома, рассчитанному на две семьи, стоимостью 1,5 млн руб. Новоселье объячевцы отпраздновали 1 января этого года.

Новоселье Кузнецовы отпраздновали 1 января этого года. Фото: личный архив.

— Раньше мы впятером жили в одной комнате. Сейчас мы расположились в доме, площадью 71 кв м. Разница огромная. Конечно, очень рады, — говорит Иван. — Кроме того, вокруг дома своя территория. Дети стали больше времени проводить на свежем воздухе, а мы любим жарить на улице шашлыки.

Цифра

Более 71 тысячи семей в Коми получили сертификат материнского капитала с начала действия государственной программы.

ВАЖНО!

1 января 2021 года размер материнского капитала увеличился на 3,7%, сообщает ОПФР по Коми. В зависимости от очерёдности и года рождения детей он утверждён в следующих суммах:

1) На первого ребёнка, рождённого / усыновленного после 1 января 2020 года, — 483 881,83 руб. При рождении второго ребёнка эта сумма увеличится на 155 500 руб. Общий размер маткапитала за двоих детей в этом случае составит 639 431,83 руб.

2) На второго ребёнка, рождённого / усыновленного после 1 января 2020 года, если первый ребёнок рожден до 1 января 2020 года, — 639 431,83 руб.

3) На второго / последующего ребёнка, рождённого / усыновленного до 1 января 2020 года, — 483 881,83 руб.

Если семья частично распорядилась материнским капиталом, на 3,7% будет увеличен остаток средств на счёте по состоянию на 1 января 2021 года.

НАПОМНИМ

На что можно направить средства материнского капитала?

Всего есть несколько направлений распоряжениями средствами материнского капитала:

- улучшение жилищных условий;

- оплата образовательных услуг для детей;

- социальная адаптация детей-инвалидов;

- накопительная пенсия мамы;

- ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

По всем направлениям можно электронно подать заявление через портал gosuslugi.ru.

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