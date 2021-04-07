В Коми вернулись всеми любимые оперные певцы Алексей и Галина Петровы

Фото: Михаил Савинов

В Театр оперы и балета Республики Коми, что в Сыктывкаре, вернулась чета Петровых – Галина и Алексей, любимые всеми солисты оперной труппы. В 2019 году они покинули регион и продолжили свою карьеру в Чувашии. К радости поклонников таланта вокалистов Петровы снова в Коми.

– В 2019 году наши семейные обстоятельства сложились таким образом, что мы были вынуждены уехать в Чебоксары и поступить в труппу Чувашского театра оперы и балета. За два неполных сезона мы влились в репертуарные спектакли театра, среди которых оперы «Бал-маскарад», «Свадьба Фигаро», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», оперетта «Сильва», исполнили партии в премьерных спектаклях «Царская невеста» Римского-Корсакова. Алексей исполнил партию Бориса Годунова в одноименной опере М. Мусоргского, – рассказала «КП-Коми» Галина Петрова.

Фото: из личного архива

Петровы пели и в национальном репертуаре на чувашском языке. Объехали с гастролями всю Чувашскую республику, выступали с концертными программами.

– За это время мы не теряли связей с родным театром, выступали в спектаклях, даже приезжали выступать с Театром оперы и балета Республики Коми во время гастролей. Когда наши семейные обстоятельства позволили, мы сразу же вернулись в родной Сыктывкар, в любимый театр. Мы очень тосковали по Коми, родному театру, родителям и друзьям, – сообщила Галина Петрова.

В ближайшее время почитатели смогут наслаждаться талантом Петровых на XXХI международном фестивале оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс».

– 15 апреля зрители увидят нас на вечере камерной вокальной музыки «Под сенью муз», который пройдет в купольном зале Национальной галереи Коми. В следующем 64 театральном сезоне примем участие в гастрольных, репертуарных и премьерных спектаклях театра.

Оба супруга лауреаты и дипломанты конкурсов разного уровня, удостоены премии правительства республики. В 2019 году также были отмечены в составе творческой группы оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».

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