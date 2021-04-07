Глухонемого жителя Емвы осудили на 13 лет за изнасилование глухих девочек

Суд приговорил Сергея Бубнова к 13 годам колонии строгого режима и обязал возместить потерпевшим по 700 тысяч рублей морального вреда. Фото: Нина Юшкова

За преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних осудили 49-летнего жителя Емвы Сергея Бубнова. Он вступал в половую связь с девочками, которые также имели проблемы со слухом, сообщает телеканал "Юрган".

Сцены половых сношений он фиксировал в рисунках, после эти художества стали основной ниточкой, которая помогла сыщикам распутать преступления. Мало того, дополнительно было раскрыто и убийство с его участием с почти 30-летним сроком давности.

В январе 2020 года княжпогостские силовики, отрабатывая информацию о совершенном преступлении, провели обыск в квартире жителя Емвы Сергея Бубнова. В одной из комнат в сейфе обнаружили крупную сумму - полтора миллиона рублей. Хозяин жилища имел в собственности несколько микроавтобусов и получал доход от пассажирских перевозок. Сыщиков поразило другое - кроме многочисленных эротических журналов, порнофильмов и аксессуаров для интимной жизни, в жилище одинокого мужчины были найдены детские вещи и нижнее белье, а самое главное - его рисунки, на которых автор изображал сцены сношений, подписав имена и фамилии девочек.

"На изображениях в сейфе имелись рисунки мужчины и женщин, на которых можно было отождествить обвиняемого, а также потерпевших. Он подписывал и датировал каждый рисунок. Как подтвердил позже обвиняемый, он оставлял рисунки на память, однако после от своих слов отказался, сказав, что это его фантазии", - рассказал старший следователь следственного отдела по Княжпогостскому району СУ СК РФ по РК Кирилл Нужный.

Вскоре следствие установило имена двух его жертв. В отношении одной из них он совершил насильственые действия сексуального характера, когда ей было всего 11 лет. Вторую соблазнил осенью 2014 года, когда ей еще не было и 14-ти лет. В течение двух лет больше ста раз он вступал с ней в половые отношения.

По рассказам потерпевших, обвиняемый знакомился с ними на улице, приглашал в свой дом посмотреть "интересные" журналы, угощал конфетами и сигаретами и даже обещал жениться.

Факт знакомства с девочками мужчина не отрицал, но уверял, что между ними была только дружба, а наличие детской одежды в доме объяснил тем, что нашел ее в мусорном баке и принес домой для своих будущих детей.

Расследование преступления осложнялось тем, что все участники - свидетели, потерпевшие и обвиняемый, проходящие по делу, являлись инвалидами по слуху. Для раскрытия дела пришлось привлекать сурдопереводчика, владеющего языком жестов.

Параллельно с раскрытием дела Сергея Бубнова проверили на совершение других преступлений. Оказалось, еще в 1993 году он проходил подозреваемым по делу об убийстве жителя Емвы и даже помещался в СИЗО. В январе 1993 года сгорел частный дом в черте города, на пепелище был найден труп с множественными ножевыми ранениями. По подозрению был задержан Сергей Бубнов, но в ходе следствия вина его была не доказана. Кровь на одежде Бубнова эксперты тогда идентифицировать не смогли, он уверял, что там имеется кровь животного. Это стало возможным сейчас, в итоге специалисты признали, что кровь на вещах Сергея Бубнова принадлежит убитому 28 лет назад. Однако, поскольку сроки давности по этому преступлению уже истекли, привлечь мужчину не представилось возможным, важен сам факт раскрытия.

За преступления против половой неприкосновенности детей Княжпогостский суд приговорил Сергея Бубнова к 13 годам колонии строгого режима и обязал возместить потерпевшим по 700 тысяч рублей морального вреда.

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