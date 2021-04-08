В Ухте прописалась великолепная неубиваемая лужа

Рядом с прекрасной лужей можно сделать множество красивых фото. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Весна с юношеским задором врывается в Коми! С солнцем и брызгами (жаль, не морскими), а вместе с тем – непролазной грязью и огро-о-омными лужами растаявших серых сугробов. Что вы знаете о приключениях по пути на работу? Да ничего, если не ходите по улице Загородной в Ухте. Потому что пройтись по залитой солнцем тропинке – тот еще квест. Эмоциями с «КП-Коми» поделилась ухтинка Аля Поздеева.

Я опущу подробности о том, что тротуар лежит встык с проезжей частью. Я пропущу тот факт, что весь снег зимой счищали на тот самый тротуар, и теперь там снежно-грязно-песчаные дюны. Я расскажу вам про самый любимый отрезок моего пути на работу – невероятно прекрасную лужу.

Она простирается от одной стороны дороги до другой. Если включить замедленную съёмку на камере телефона, то можно запечатлеть, как невозможно живописно разлетается веер шикарнейших грязных брызг, окатывающий встречные машины (сегодня вот не повезло водителю белой, очевидно, вчера с любовью помытой иномарки).

Брызги лужи достигают и замечтавшегося пешехода. Коим неоднократно являлась и я. Сегодня, после очередного выплеска адреналина после похода от дома до работы, я набрала заветные цифры номера телефона начальника «Спецавтодора». А после беседы даже впала в некий ступор, меня терзали противоречивые чувства.

– Лужа та – убирай, не убирай, будет на Загородной всегда! – порадовал руководитель предприятия. – Её мы откачивали, откачиваем и сегодня опять будем, а толку?! Вода накапливается там снова…

В голове сплыли вопросы нетленных классиков, которые чудесным образом описывают многие чудеса, происходящие в нашей стране: «Что делать?» и «Кто виноват?». Вопросы риторические, проще говоря – ответов на них нет.

Директор «Спецавтодора» даже позвал меня понаблюдать, как нынче лужу будут ликвидировать. А дальше – опа! Как она будет магическим (спойлер: на самом деле нет) способом наполняться обратно.

Как оказалось, объяснение луже простое. Ливневок в этой части дороги нет, возможности сделать их тоже нет. А лужу бесконечно питает таяние снега из гаражного массива рядом. Какой-то «умный» человек даже сделал желобок в асфальте – от гаражей, к самым границам великолепнейшей лужи.

Где-то с час я наблюдала, как работники предприятия собирали воду. Вывезли 5 цистерн объемом 3 куба. Мне стало грустно — лужа потеряла своё очарование и великолепие. Радует, что ненадолго. Завтра развернёт свои брызги во всей красе снова, чтобы я, по пути на работу не заскучала. И помнила нетленные вопросы классиков.

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