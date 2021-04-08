В Сосногорске половина бродячих собак подверглась эвтаназии

Собак стало гораздо меньше, но проблема не искоренилась – собаки кусают и нападают даже на детей почти через день. Фото: Нина Юшкова

Сосногорская администрация озвучила цифры по отлову беспризорных собак. С начала этого года по март управление ЖКХ заключило 3 муниципальных контракта «На оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории муниципального района «Сосногорск» с подрядной организацией ООО «Ветеринарный центр».

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В рамках контракта было отловлено 83 собаки. Стерилизовано (кастрировано) и выпущено на прежние места обитания – 43 особи. По клиническим показаниям ветеринарной службы подвержены умерщвлению – 40 животных.

Цифры немалые (и очень смущают) – почти половина отловленных собак была подвержена эвтаназии.

– Отловленных собак осматривал ветеринар: здоровым устанавливали специальные чипы, делали стерилизацию (кастрацию), прививку от бешенства. 40 псов были умерщвлены исключительно по показаниям ветеринара – это агрессивные псы и разносчики заболеваний. Собак стало гораздо меньше, но проблема не искоренилась – собаки кусают и нападают даже на детей почти через день, – прокомментировала ведущий эксперт ЖКХ администрации МР «Сосногорский» Светлана Виноградова.

Источники рассказали, что кидаются даже те псы, на которых висят специальные чипы. От проблемы агрессивных собак устали все жители Сосногорска.

– Городу нужен приют для животных, но пока вопрос открытия лишь на рассмотрении. У нас в городе есть группа волонтёров «Дорога домой» – они фотографируют и пристраивают бродячих собак, но, к сожалению, бродячих собак очень много, даже породистые оказываются на улице, никому не нужны, не говоря о дворняжках, – заключила Светлана Виноградова.

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