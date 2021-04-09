С математикой — на север, из любви к языку — в село: преподаватели в Коми готовы на серьезные перемены ради учеников

В прошлом году первые земские педагоги уже приступили к работе в школах Коми.

Уже год в Республике Коми действует программа «Земский учитель», в рамках которой власти региона планируют за три года обеспечить сельские школы педагогами — привлечь 43 специалиста. В прошлом году первые земские педагоги уже приступили к работе в школах Коми. Своими впечатлениями преподаватели поделились с «Комсомолкой».

В Летку на разведку

Преподавательскую деятельность учитель иностранных языков Лилия Морозова начала в Усинске. Работа в городской школе, замужество, рождение сыновей — всё шло по плану. Вместе с мужем Лилия давно мечтала сменить городскую суету на размеренную деревенскую жизнь. И такой случай усинцам представился.

— В новостях по телевизору я услышала о подготовке проекта «Земский учитель». Обратила на это внимание, потому что давно с супругом хотели переехать из города в село, мечтали о собственном доме с приусадебным участком, — рассказывает преподаватель.

И вот, посоветовавшись с супругом, Лилия подала заявку для участия в отборочном туре. По всем критериям Лилия Венарисовна подходила под участие в госпрограмме: возраст, стаж работы, учительская категория, семейное положение.

— Переезд в другой регион мы не рассматривали. Хотели перебраться именно в центральную или южную часть республики. Поэтому в списке вакансий искала крупное село с круглогодичным дорожным сообщением, — вспоминает лингвист. — Выбор остановили на селе Летке, что в Прилузском районе.

В конце мая прошлого года педагог из Усинска получила заветное письмо из регионального минобрнауки. В послании сообщалось, что Лилия Морозова вошла в список победителей! Медлить супруги не стали и через несколько недель отправились с мужем в Летку.

— Ехали в Летку, так скажем, на разведку. Приятно удивил душевный приём директора местной школы. Василий Кислицин провёл экскурсию по школе и селу, познакомил с местным главой, — рассказывает о первых впечатлениях педагог. — Мы сразу решили переехать в эти места насовсем. Поэтому на единовременную выплату в миллион рублей (Сумма в миллион рублей полагается сельским педагогам при заключении трудового контракта сроком на пять лет. — Прим. ред.) купили в Летке дом и сделали частичный ремонт.

Вместе с мужем Лилия давно мечтала сменить городскую суету на размеренную деревенскую жизнь.

В июле Морозовы перебрались в Прилузье что называется на ПМЖ. Детей молодого специалиста — старшему сыну пять лет, младшему исполнился год — в Летке сразу приняли в детский сад. Супруг Лилии сейчас работает вахтовым методом.

— С сентября я работаю в сельской школе, преподаю английский язык для начальных классов, а также для учеников среднего звена. Пока нагрузка небольшая, но со следующего учебного года буду обучать местных ребят ещё и французскому языку, — делится планами приехавшей в село педагог. — Дети на селе всегда отличаются своей добротой. Коллектив в школе подобрался очень хороший. Мне всё нравится, ни в чём не разочаровалась и не пожалела о принятых решениях.

По словам Лилии, не смущает её и то, что городскую квартиру со всеми удобствами семья сменила на деревенский дом. «В детстве я жила в частном доме, поэтому к уборке снега зимой и хлопотам с печным отоплением была готова. Для меня это не в тягость», — говорит учитель.

Ради математики — на север

А вот Лидия Цынгрина наоборот приехала в северную Коми из более южной Кировской области. Ещё год назад математик преподавала точную науку для школьников в небольшом железнодорожном городе Мураши.

— В Кировской области работала учителем математики. Когда появилась программа «Земский учитель», решила принять участие. Подумала: а может это мой шанс кардинально изменить свою жизнь? Так и вышло, — рассказывает Лидия Евгеньевна. — Изначально в 2019 году я подавала документы по вакансии в село Летка Прилузского района, но, к сожалению, не прошла отбор.

Педагог не стала опускать руки и 2020 году снова попробовала свои силы в конкурсном отборе программы. О результатах долго не было новостей. Но летом раздался заветный звонок из минобрнауки Коми и представитель ведомства обрадовал: некоторые победители по личным причинам отказались от участия. Вместе с тем, у Лидии были хорошие баллы, потому педагогу с Вятки предоставляется возможность стать земским учителем в Коми.

Ещё год назад математик преподавала точную науку для школьников в небольшом железнодорожном городе Мураши.

— Я, конечно же, сразу согласилась и для дальнейшей работы выбрала школу в селе Койгородок, — вспоминает Лидия Цынгрина. — Позвонила директору местной школы. Он мне рассказал об условиях работы, которые меня устроили, и я дала согласие на переезд.

Вот уже полгода Лидия Евгеньевна преподаёт точные науки школьникам Койгородка.

— «Земский учитель» — отличная программа, которая даёт возможность педагогам потратить единовременную выплату, например, на покупку собственного жилья. Если здесь всё сложится хорошо, то, конечно, я останусь работать в Коми, — резюмировала учитель.

КСТАТИ

Из 16 земских учителей, пришедших в сельские школы Коми в 2020 году, 9 педагогов были местными, семеро — из других регионов. Так, работать в наш регион приехали преподаватели из Пермского края, Кировской и Новгородской областей.

Работать в наш регион в 2020 году приехали преподаватели из Пермского края, Кировской и Новгородской областей.

Как стать земским учителем?

Педагог в возрасте до 55 лет должен быть готов приехать на работу в населённый пункт, где проживает до 50 тысяч человек. Чтобы получить 1 миллион рублей, учителю нужно подать заявку, пройти конкурс. И после заключения договора с обязательством отработать по специальности пять лет земский учитель получает деньги. Выплаты для педагогов не облагаются налогами, и по этим средствам нет отчётности. Учителя могут использовать выплаты по своему усмотрению.

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