Найденный в пакете мертвый младенец в Ухте умер от синдрома внезапной детской смерти

Малыш родился полностью здоровым Фото: архив "КП"

В Ухте 10 апреля нашли труп новорожденного. Как следует из материалов, страшную находку обнаружил местный житель Ухты. Он сообщил об этом в МВД в 8:05 в минувшее воскресенье. Мужчина сказал, что возле своего гаража по Дорожной улице им был найден полиэтиленовый пакет черного цвета, внутри которого находился труп новорожденного ребенка.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что у гаража №4 по указанному адресу был обнаружен пакет, частично вмерзший в сугроб, там и находилось тело маленькой девочки. В области лица у трупа младенца находилась скомканная медицинская перчатка. Также в пакете имелся сохранившийся фрагмент брюшного конца пуповины длиной 20 сантиметров. Трупное окоченение отсутствовало, видимых механических повреждений не нашли. Кости свода черепа и скелета также были целые.

Как рассказали «КП-Коми» ухтинские следователи, тело младенца осмотрели в морге ухтинской городской больницы. Установлено, что вес новорожденной девочки составлял 2 500 граммов, рост 46 сантиметров. По предварительному заключению судмедэксперта, ребенок родился жизнеспособным, в ходе естественных родов примерно на 38-й неделе срока. Скончался в результате синдрома внезапной детской смерти. Это болезнь, при которой гибель происходит от остановки дыхания внешне здорового младенца или ребёнка до 1 года.

Сейчас по данному факту возбужденно уголовное дело. На сегодняшний день проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения матери погибшего младенца, также устанавливаются дополнительные очевидцы и свидетели, которые могут помочь следствию.

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