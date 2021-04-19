«Нищебродов пора уже фоткать!»: в Сыктывкаре кондуктор автобуса обругала ребёнка, долго искавшего проездной

Кондуктор 44 автобуса довела ребёнка до слёз. Фото: предоставлено сестрой героя публикации

В Сыктывкаре на прошлой неделе 14-летняя девочка подверглась в городском автотранспорте (автобусе №44) хамству и грубости со стороны кондуктора. Поведение сотрудника автотранспорта было настолько безобразным, что ребенок вернулся домой весь в слезах. В ситуации разбиралась «Комсомолка».

На остановке ищи!

Карина зашла в автобус на остановке «Бассейн Орбита», транспорт долго ждать не пришлось, автобус подъехал в тот момент, когда девочка только подошла к остановке. В автобусе подросток принялась сразу искать свой проездной. Почему-то это вызвало негодование кондуктора автобуса.

– Проезд платить собираемся? (Примечание ред. – слова автора сохранены) – резко спросила женщина.

– Сейчас найду и оплачу, – ответил ребёнок.

– Искать надо было на остановке! – гаркнула кондуктор.

О неприятном диалоге «Комсомолке» рассказала сестра девочки Карины Олеся Запоточная.

Карина ранее никогда не сталкивалась с грубостью со стороны кондукторов. Фото: предоставлено сестрой героя публикации

Девочке пришлось оправдываться в том, что она не успела подготовить проездной, т.к. автобус только-только подъехал. Кондуктора этот ответ категорически не устроил, она отреагировала резко и обидно: «Нищебродов пора уже фоткать»!

На этом драма не закончилась, на остановке женщина вышла покурить, но когда возвратилась, толкнула девочку и стала говорить что-то водителю. Карина, не найдя свой проездной, поспешила оплатить проезд деньгами. В итоге домой ребёнок вернулся весь в слезах.

Напомним, Госдума РФ приняла закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет без билета, которые едут без сопровождения взрослых. Закон вступил в силу с 7 марта.

Разберёмся!

В Товариществе индивидуальных перевозчиков дали комментарий «КП-Коми» по поводу сложившейся ситуации.

- Каждый наш автобус оснащён камерами видеонаблюдения. Каждый сигнал, который нам передают пассажиры или сотрудники компании, мы обязательно проверяем, организуем служебную проверку, просматриваем камеры. Мы всегда быстро реагируем на подобные заявления, как в случае с девочкой. Ждём от законных представителей ребёнка сообщение по номеру телефона – 42-02-42, - сообщили в компании.

Также в Товариществе перевозчиков пояснили, что они заинтересованы в улучшении качества обслуживания, поэтому они внимательно относятся к жалобам и замечаниям. Чтобы проще было разобраться в сути претензии и определить виновных, требуется записать дату и время, когда пассажир столкнулся с проблемой, а также регистрационный номер автобуса, в котором это произошло.

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