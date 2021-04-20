Что говорят эксперты о болевых точках на дорогах Сыктывкара

Дорога к детскому саду на ул.Ручейная до и после ремонта Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По последним данным*, значительная часть россиян – 41% респондентов – считают, что за последние три года качество дорог и инфраструктуры в целом по стране изменилось к лучшему. Республика Коми в этом смысле не исключение. Год от года размер государственных субсидий на ремонт дорожной системы нашего северного региона растёт.

Что в планах?

Так, в 2021 году в Коми планируют привести в нормативное состояние 31,16 км дорожного покрытия, а также освещение на участках протяжённостью 5,825 км. Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – БКАД). Общая стоимость запланированных мероприятий – 736,69 млн руб. Из них большая часть 441 млн рублей – деньги федерального бюджета, 295,69 млн рублей – средства республиканской казны. К началу апреля удалось заключить 4 из 11 контрактов по ремонту автодорог.

Значительная часть финансов будет направлена на устройство дорог и уличного освещения в Сыктывкаре. Уже подписаны договоры по ремонту на 13 объектах агломерации: улицы Пушкина, Советская, Интернациональная, Горького, Юности, Весенняя, Калинина (сразу два участка), а также Школьный переулок, Сысольское шоссе, проспект Бумажников, улицы Корабельная в посёлке Краснозатонский и Лесная в посёлке Верхняя Максаковка.

– На улице Корабельной обновим более 1,7 километра покрытия проезжей части. Завершить работы планируем до конца сентября, – сообщили в префектуре.

Шагая по новому

Ремонт тротуаров – ещё одна животрепещущая тема для горожан. Уже 1 мая стартует ремонт тротуаров по Коммунистической и Димитрова. Итак, на главной улице города ремонт тротуара проведут по чётной стороне от ТЦ «Парма» до кольца, по нечётной – от Старовского до поликлиники №3. На эти цели в бюджете запланированы 24,5 млн рублей.

Что касается Димитрова, то облагородить её готова ОА «Коми дорожная компания» за 14,4 млн рублей. Ремонт пешеходной зоны по чётной стороне пройдёт от Воскресенской церкви по Октябрьскому проспекту до пересечения с улицей Старовского. По нечётной стороне – от городского парка имени Мичурина до Гаражной, 1. Ещё один участок по нечётной стороне Димитрова будет отремонтирован в районе перекрёстка с улицей Гаражной.

– Устройство пешеходных зон включает в себя замену бордюрных камней и обновление асфальтобетонного покрытия, – отметил руководитель Управления ЖКХ Александр Гонтарь. Кроме того, в рамках обустройства пешеходной зоны на Димитрова запланирована установка пяти современных комплексов с освещением на остановках «Улица Димитрова», «Школа искусств» и «Педколледж». По условиям контракта подрядчики должны завершить работы до 30 июля.

Комфортная среда для каждого

О том, где в Сыктывкаре дороги не в порядке, прекрасно знает городской активист Илья Костин. Ежедневно на своей электроколяске Илья преодолевает с десяток километров.

– Регулярный мониторинг дорог не из салона авто, а на коляске, позволяет оценить состояние полотна и с точки зрения пешеходов, и как человеку, передвигающегося на транспортном средстве, – говорит общественник. – А потому с столичной мэрией я нахожусь в тесном контакте.

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Не первый год Костин выводит чиновников на пешие прогулки. В итоге представители администрации во главе с мэром Натальей Хозяиновой обходят дворы, подъезды к соцучреждениям, которые нередко располагаются на окраинах.

– Я являюсь сопредседателем нескольких общественных организаций, и мне часто поступают сигналы от горожан по поводу благоустройства Сыктывкара. Если получаю сразу несколько сигналов по поводу одного и того же участка дороги или освещения на нём, я напрямую обращаюсь к мэру, – объясняет механизм взаимодействия с властями сыктывкарец. – Ни одно такое заявление администрация не оставляет без внимания и всегда включает проблемный участок дороги в план ремонта.

Так выглядела главная дорожная артерия ул.Ручейная в 2012 году Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Так улица выглядит сейчас Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Костин приводит наглядный пример: ещё семь лет назад дорога на Ручейной была в аховом состоянии. Многие водители предпочитали ездить по обочине, так как она была ровнее самой дороги. Сегодня 90% дороги на Ручейной заасфальтировано.

– Эти и другие объекты удалось отремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Параллельно в Сыктывкаре реализуются другие проекты, направленные на приведение в нормативное состояние дорог и тротуаров: «Народный бюджет» и «Комфортная городская среда». Горожане сами определяют места и участки дорог, где нужно провести ремонт в приоритетном порядке. Например, три из четырёх наших предложений в 2019 году были выполнены, – отметил Костин.

Болевые точки — под прицелом

Руку на пульсе дорожной сети региона держит координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Андрей Мишарин. С 2017 года в поисках болевых точек он исколесил сотни километров дорог по всей республике.

– За эти четыре года инспекция ОНФ много где побывала: мы видим результаты ремонтов, которые проводятся по федпрограмме «Безопасные качественные автодороги». Многие из точек, ранее размещённые на карте ОНФ «Убитые дороги», власти привели в надлежащее состояние благодаря этой программе, – отмечает Мишарин.

Так, после сигнала партийной доринспекции в столице Коми изменили движение на кольце. «Впоследствии мы получили реакцию от многих водителей и даже благодарственное письмо от сыктывкарского ГИБДД, что с нашей подачи власти улучшили организацию движения на этом весьма оживлённом участке дорожной сети Сыктывкара», – приводит пример слаженной работы с властями координатор движения.

Безопасность детей на дорогах – ещё один приоритет для партийцев. Совместно с ГИБДД столицы Коми ОНФ работает на увеличение количества соответствующих нормативам пешеходных переходов возле школ. Такие, например, удалось организовать рядом со школами №№7 и 33.

– В ТОПе убитых дорог Сыктывкара – дорога на дачи в Дырносе. Единственная грунтовая дорога востребована круглый год, – объясняет эксперт. – Очевидно, что дорога испытывает колоссальную транспортную нагрузку. Выравнивание грейдером проблемы не решает. Дорогу на дырноские дачи пора заасфальтировать!

Также Андрей Мишарин напомнил о необходимости безотложного ремонта двух объездных дорог в столице Коми. «Если работы на этих направлениях удастся сделать, то это значительно разгрузит центральные улицы города и прежде всего Октябрьский проспект», - резюмировал активист.

Голосуй за свою улицу!

С 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе 11.gorodsreda.ru будет проходить голосование за новые проекты благоустройства. В Сыктывкаре на суд горожан выносятся 12 общественных территорий. В ходе голосования жители сами определят, какие из них необходимо преобразить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в первоочередном порядке.

* По данным крупнейшего в России интернет-сервис для размещения объявлений.