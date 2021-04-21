«Пока спасали детей, сгорели питомцы»: многодетная семья из Нижнего Чова в одночасье лишилась всего

Фото: Евгений Карпушенков

Семья Кирпичниковых из Нижнего Чова лишилась дома и всего нажитого имущества. Сегодня вечером загорелся деревянный дом, пламя стремительно захватило все деревянные постройки.

Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки или же неисправность печного оборудования.

Фото: Евгений Карпушенков

- Пока спасали детей, не успели вытащить из огня питомцев Робина и Персика. Немецкая овчарка и маленькая китайская хохлатая сгорели заживо, - сообщил брат пострадавшей Евгений Карпушенков.

Семья лишилась всего, даже сгорели все документы. Теперь погорельцам негде жить, у детей не осталось ничего из вещей. Все нажитое непосильным и честным трудом пропало в огне.

Фото: Евгений Карпушенков

Кирпиченковым необходима одежда, предметы быта. Мальчики трёх, четырнадцати и девятнадцати лет тоже нуждаются в вещах и школьных принадлежностях.

Если вы готовы помочь семье морально или материально, можете позвонить по номеру телефона Анне Мишариной 89091204977. Также к номеру телефона привязана банковская карта Ивана Кирпичникова, на неё можно отправить денежный перевод.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми зафиксированы первые в этом году природные пожары (подробности)