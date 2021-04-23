В Сыктывкаре пройдёт всероссийская акция «Библионочь-2021»

Фото: unkomi.ru

23 апреля над Сыктывкаром опустится "Библионочь- 2021". К акции присоединились Юношеская библиотека Коми, Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака, Национальная библиотека Республики Коми. В этом году все мероприятия посвящены Году технологий и науки и 60-летию со дня первого полёта человека в космос.

Новые технологии Юношки

В Юношеской библиотеке республики Всероссийская акция «Библионочь-2021» будет проходить до 23:00. Участников ожидают творческие мастер-классы, космическая фотосессия и Вселенная позитива! Яркая и насыщенная программа Библионочи начнется с выступления молодежного ВИА «TheLittles». Интересными гипотезами и теориями поделятся на «ЛекториУМе» молодые специалисты и учёные, просто и доступно рассказав обо всём на свете.

В течение вечера гости узнают о новых технологиях, поучаствуют в мастер-классах по изготовлению сувениров и значков AmongUs. После интеллектуальных игр заглянут в 3-D-КиноТеатр на просмотр научно-популярных фильмов о космосе. На космической фотозоне участники акции передадут свои приветы всем землянам. Почувствуют себя космонавтами, вместе со студентами Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И. Куратова совершив первый полет в космос, запуская свою ракету к звёздам.

Завершится Библионочь взрывным выступлением Не Школы Барабанов, розыгрышем призов и турниром «Звездные войны».

Вход в библиотеку - свободный (12+), маски обязательны. Полная программа ТУТ.

Космические миры Маршаковки!

23 апреля с 16.00 до 20.00 в Национальной детской библиотеке Республики Коми им. С. Я. Маршака на Библиосумерках-2021 состоится звёздно-галактический вечер, посвящённый 60-летию полёта Юрия Гагарина.

Фото: Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака

Детей ожидают квесты "Тайные агенты ББК", "Молчаливый гость из космоса", пройдут различные мастер-классы: "Кодзула енэж. Звёздное небо", "Знакомьтесь - Тихоходки", "Космическая одиссея", "Косморучки".

Курс астрономии познакомит ребят с "Космической азбукой", для истинных ценителей музыки подготовлена музыкальная программа, организован просмотр диафильмов "Путешествие в прошлое", а самые отважные смогут пройти курс юного космонавта.

Это и многое другое представит Маршаковка 23 апреля, записаться на мероприятия можно по телефону: 286-444.

Набор в космонавты и выставка астрофото: чем удивит Нацбиблиотека?

Национальная библиотека приглашает на Библионочь с 19 до 22 часов на площадке Центра культурных инициатив «Югор» (Горького, 2).

Фото: Национальная библиотека Республики Коми

Библиотека устроит квест для желающих «попасть в космонавты». В паспорте, который будет вручаться на входе, надо будет ставить отметки. Например, о прохождении станции физической подготовки или станции по проверке эрудиции и смекалки. Среди тех, кто справился со всеми испытаниями, будут разыграны призы от партнеров Национальной библиотеки.

Остальные площадки будут работать в режиме «свободного полета». Так, можно будет присоединиться к встрече Сыктывкарского астрономического клуба, участники которого поделятся своим опытом ночной съемки звезд, покажут работы, дадут советы начинающим. Любителей интересных локаций для селфи ждет фотозона «Тайны Бесконечности».

Юные гости услышат истории о детстве Юрия Гагарина, посмотрят мини-фильмы о космосе с помощью очков 3д реальности, поучаствуют в мастер-классах в технике оригами, тестопластика и трафарет. Особенно стоит отметить урок по креативному программированию, на котором юные гости запрограммируют марсобота. Кроме этого, все желающие смогут поработать 3д ручкой и изготовить свой личный знак Солнца по мотивам верхне-вычегодской росписи.

Главными по музыке в этом году будут участники клубов любителей авторской песни, которые исполнят известные и любимые всеми песни о космосе, небе, звездах. А на улице припаркуется фургон КИБО, где с 20.30 можно будет попеть караоке.

Впервые после пандемии в офлайн-режиме пройдет полюбившийся многим сыктывкарским интеллектуалам Библиоквиз. Формат предполагает шесть раундов по шесть вопросов из разных областей знаний. В очередной раз на Библионочь соберутся поклонники «Литературной мафии». Темой командной психологической игры станут книги писателя-фантаста Айзека Азимова.

Финальной громкой точкой акции будет файер-шоу от компании Firefly.

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