Таёжные приключения Александрова

Николай Александров в походе по долине реки Печора Фото: из архива героя публикации

Большинство из нас, северян, с удовольствием путешествуют по Африке, Турции и Таиланду, при этом совершенно не знают родного края. Больше 40 лет уроженец Карелии Николай Александров живёт в Печоре. И место он выбрал неспроста: отсюда до северной части Приполярного Урала рукой подать. Горы (и не только их) Александров несколько раз покорял пешком в одиночку!

В Коми притянул Урал

Жажда открытий у Николая открылась ещё в юношеские годы. В 12 лет он впервые втайне от родителей уехал из родного посёлка Чёрный Порог и отправился на Белое море.

– Я уговорил школьного товарища пойти со мной. Путь предстоял неблизкий – 100 км. Добирались автостопом, – вспоминает своё первое путешествие Александров. – Вся поездка туда и обратно заняла четыре дня.

Но больше рек и морей школьник бредил горами! На карте из школьного учебника юный путник увидел сопку высотой 330 метров. «Сразу после окончания школы выдвинулись туда с друзьями. Но наши маршруты в пути разошлись: я пошёл один, и в результате достиг цели, а ребята забрели в погранзону – рядом с Карелией Финляндия, и их депортировали домой».

Непроходимый коньон в долине реки Белая Фото: из архива героя публикации

– Севером я «заболел», когда читал одноимённую книгу. Из неё я узнал, что значительная часть Урала проходит по Коми АССР, – вспоминает герой. – Из объявления узнал, что в порту Печоры нужны крановщики. Вот туда и поехал в 1980 году.

Но в порту Александрова оценили не как водителя крана, а в качестве электрика. Не раз случалось, что Николая поднимали среди ночи звонком из крана: ребята починить не могут, работа стоит.

Засекреченные карты

Первый одиночный поход на Урал Александров совершил в 1980 году. По лесной просеке, а прежде здесь проходил Древний Сибириковский тракт (По нему в XIX веке по Печоре возили муку. – Ред.), он пошёл на гору Сабля. По сей день это самый красивый хребет Урала, который за острые, как пики, скалы называют Печорские Альпы. Там же увидел ледник Гофмана – самый большой ледник Приполярного Урала.

– До Сабли дошёл по компасу за полтора дня. Карты с собой у меня не было. Маршрут выстраивал только по описанию, которое прочёл в книге «Север», – говорит герой.

В это трудно поверить, но Александров проделал путь в 100 км фактически без путеводителя. Топографией в СССР занимались только военные, картами мог пользоваться только узкий круг лиц. Поэтому нередко путешественник брал у знакомых геологов военные карты, которые за ночь перерисовывал на кальку.

А потом были десятки других походов в тундру, горы и тайгу. Что интересно, первые 15 лет Николай путешествовал исключительно один. За это время он не раз встречался с медведями, и все они закончились благополучно.

Нерукотворные колонны на реке Котуй Фото: Из личного архива героя публикации

Куда серьёзнее, например, была ситуация, когда путешественник в походе на гору Манарагу в 1985 году не уследил за огнём – на костре сгорели его единственные сапоги. Идти по болоту пришлось в домашних тапках, примотанных к ноге верёвкой. Да ещё на пути к ж/д станции путник-одиночка перепутал поляну-ориентир и заплутал.

– Ночью, один в тайге, карты нет... Ориентиров нет, забрёл в топкое болото, – рассказывает историю печорец. – Когда я наконец-то выбрался к железной дороге и увидел мимо проносящийся поезд, а внутри купе свет горит, люди чай пьют. Я стал хохотать, в состоянии шока был.

Случалось и так, что в лесу Николай оказывал себе первую помощь. Приходилось без анестезии накладывать себе самому швы на рассечённое топором колено.

– А ещё был случай, когда в горах я сильно обжёг руку. Я не предусмотрел это, и в рюкзаке не оказалось самой обычной мази. Только бинт. Благо, в горах нет микробов, там стерильная обстановка и заражения не случилось, – вспоминает приключения путник. – Этой обожжённой рукой ещё сумел срубить себе плот. Добрался в город, и врач сказал, что я получил ожог второй степени.

Трагедия на леднике

Но все эти бедствия ничто в сравнении с историй, которая разделила жизнь Александрова на до и после. Это было лето 1994 года. Николай в одиночку во второй раз отправился в транс-уральский переход, протяжённость – более 700 км! В районе горы Неройки в истоках реки Кобылаю произошло несчастье.

– С самого начала было какое-то странное чувство, будто мне не стоит идти. На душе было тревожно. А на стоянке, в верховье реки Макар-Рузь, как знак беды я забыл полотенце и ложку, – вспоминает Александров.

Оступившись на леднике, Николай провалился ногой в трещину и сломал шейку бедра. Травма серьёзная, в тундре она означала верную гибель. В 15 км находилась база геологов Неройка, куда наш герой добирался полмесяца.

– Выстоять, побороть самого себя оказалось гораздо труднее, чем я ожидал, – вспоминает путешественник. – На привалах ночами снился дом, семья. Думал, что я помешался. Но нет, выстоял.

Плато Путорана. 2018 год Фото: Из личного архива героя публикации

На байдарке по Арктике

Последние 20 лет верная спутница в пути Александра – его жена Татьяна. Вместе они покоряют новые места, куда редко ступает нога туристов, активно путешествуют по Сибири. После травмы на леднике Николай, как он сам говорит, переквалифицировался из пешеходника в водника – осваивает комбинированные водно-пешие маршруты на байдарке. А в 2020 году супруги Александровы открыли для себя и интернет-сообщества: например, информацию о самых северных каньонах Арктики. Расположены они в НАО недалеко от реки Каратайка.

– Впервые об этих каньонах я узнал 10 лет назад. Искал о них информацию, но нигде её не было. Сами ненцы даже не знали. Особенно те, что живут в городе, не ведали о такой красоте, – делится впечатлениями 64-летний турист. – Представьте, когда-то на месте тундры было древнее море, потом что в тундре из-за подвижки земли образовался разлом. Это всё скалы, там проходит хребет Пай-Хой. Их много веков назад разрушило, а потом ещё ледником сравняло и заутюжило, получились уникальные ландшафты. Сейчас эти каньоны – по сто метров глубиной! Там настолько крутые отвесы, что местами дна реки не видно. А какой красоты здесь водопады!

Котуйская труба Фото: Из личного архива героя публикации

Все свои приключения Николай снимает на видео и монтирует настоящие научно-популярные фильмы. Многие профессиональные путешественники, а также представители научного сообщества России высоко ценят вклад Александрова в освоение неизвестных широкому кругу мест.

Верная спутница в походах Александрова супруга Татьяна Фото: Из личного архива героя публикации

Лайфхак от бывалого

1. Если вы не ходили в большие маршруты, я не советую отправляться на дальние расстояния. Всегда соизмеряйте свои возможности и силы. Лучше ходить по знакомым тропам. Никогда не ходите в походы в одиночку. Всегда оставляйте информацию о маршруте близким людям. Идя в серьёзный маршрут, обязательно надо регистрироваться в поисково-спасательной службе МЧС.

2. Сейчас у всех есть с собой навигатор. Однако многие из начинающих путешественников и компаса в руках не держали. Любая самая дорогая GPS-техника может выйти из строя, и тогда вы пропали! Поэтому перед походом обязательно научитесь пользоваться компасом. Умейте ходить по азимуту и карте.

3. Желательно отказаться от карт популярной интернет-компании. Лучше если вы закачайте настоящие топографические карты, в идеале — если у вас с собой будут снимки из космоса.