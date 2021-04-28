В Коми собака-поводырь вернула незрячему любовь к жизни

Юкки - преданная помощница Юры уже пять лет Фото: Фото автора.

Эту парочку в селе Корткеросе знают, пожалуй, все. Юкки — чистопородная немка чепрачного окраса, спокойно и грациозно вышагивает рядом с хозяином. Незрячий Юрий полностью полагается на неё, ведь уже пять собака — его проводник. Мы расскажем о том, как четвероногий спутник вернул человеку любовь к жизни и доверие к миру. Кстати, 28 апреля отмечается Международный день собак-поводырей.

Друг человека

Зрение — незаменимая возможность связи с окружающим миром. Большинство людей видят с рождения, поэтому воспринимают этот орган чувств как данность. Юрий Игнатов родился и вырос в Корткеросе. Он был самым обычным мальчишкой, учился в школе, строил планы на будущее. Но в подростковом возрасте редкое генетическое заболевание перевернуло всю его жизнь.

— В 16 лет я узнал, что у меня пигментная дегенерация сетчатки. На тот момент сказанные врачами слова я никак не воспринял. Несколько лет носил очки. Да, на радужке глаз появлялись точки, но я не придавал этому значения. Видел достаточно хорошо, — вспоминает Юрий. За это время парень успел окончить девятый класс средней школы и выучиться на тракториста-машиниста в техникуме. Увы, сесть за руль ему так и не удалось.

— Примерно в 20 лет я понял: слепну. Врачи и раньше говорили, что этот процесс уже не остановить. Только тогда я осознал всю трагедию ситуации, — говорит собеседник.

Последующие десять лет зрение продолжало падать: Юра плохо, но всё же видел. В 2014 году парень понял, что скоро он потеряет остатки зрения. Прогрессирующая болезнь оголила множество проблем и одну из самых главных — вынужденное отстранение от социума. Не секрет, что незрячие люди испытывают огромный дискомфорт и нередко подвергают себя опасности, когда выходят за пределы дома. Да, благодаря госпрограмме светофоры со звуком, осязательные таблички активно внедряются в городах Коми. Но совсем по-другому дело обстоит в сёлах и деревнях.

— Я понял: если сейчас, при остаточном зрении, не научусь ходить с собакой, то позже не смогу этого сделать уже никогда, — осознавал Юрий.

Было решено: нужна собака. Юра обстоятельно подошёл к этому вопросу: обзвонил всех незрячих людей, кто имел собак-поводырей (Таких в Коми 12. — Ред.), советовался, какая порода лучше. Сначала корткеросец подумал о лабрадоре-ретривере — они полностью отвечают всем требованиям: дружелюбны, внимательны, умеют принимать решения самостоятельно и не проявляют агрессию. Но в итоге Юра остановил выбор на немецкой овчарке.

— Знающие люди сразу предупредили, что овчарки трудно сходятся с людьми. Чтобы собака по-настоящему приняла хозяина нужно время, часто до полугода, — рассказывает Юрий.

Веди. Работай. Постановка на маршрут: магазин», — эти и другие команды овчарка-помощница выполняет чётко, без спешки. Фото: Фото автора.

Первая встреча

Осенью 2014-го все необходимые документы были оформлены и оставалось только ждать. Собаки-поводыри — настоящие ангелы-хранители незрячих и слабовидящих людей. К сожалению, проводником может стать далеко не каждое животное. Даже если собака обладает необходимым темпераментом, ей всё равно предстоит длительное и трудное обучение.

— В России всего два центра, где готовят собак-помощников — один в Балашихе, другой — в Купавне. Вместе они обучают не больше 90 собак в год. А учитывая сколько в России незрячих… Поэтому мне сразу сказали, что ждать собаку придётся два года, — вспоминает Юрий. — Каково же было моё удивление, когда через два месяца мне позвонили из Купавны и сказали: приезжайте, ваша собака ждёт!

Игнатовы сразу же отправились в Подмосковье. В школе подготовки собак-проводников состоялось знакомство Юры и четвероногой помощницы Юкки. На тот момент щенок был обучен сопровождать хозяина в городской среде, даже сдала необходимые экзамены. Правда, чтобы получить такого дипломированного специалиста, теперь уже Юрию предстояло пройти обучение.

В питомнике Юра и Юкки отрабатывали пешие прогулки по городу, заход в автобусы и магазины, переход через автомобильную дорогу и железнодорожный переезд. На всё ушло три недели. И лишь после этого Юкки разрешили забрать животное в новую семью.

Признала

По приезду в родное село Юре столкнулся с другой проблемой.

— Я понял, что не могу выйти на улицу с собакой, ведь все поймут: я — слепой! Боялся осуждения со стороны односельчан, не хотелось признавать свой диагноз, — искренне говорит Юра. — Спустя неделю я пересилил внутренние страхи и впервые вышел на улицу с Юкки.

Юрий: "Юкки сдержанная в чувствах, свою любовь мне не показывает" Фото: Фото автора.

Но щенок, несмотря на обученность, тут же продемонстрировала свободолюбивый нрав. Во дворе частного дома она не отступала от хозяина, а, выйдя за забор, Юкки часто убегала.

— Так продолжалось полгода. В одну из прогулок у реки — мы живём неподалёку от Вычегды — я снял с Юкки поводок и решил: будь что будет. Полчаса Юкки бегала по берегу, скрывалась в лесу и снова возвращалась. Я специально не подзывал её, — вспоминает герой. — В какой-то момент девочка сама подбежала ко мне и стала лизать руку. Признала во мне хозяина.

С тех пор прошло уже пять лет. Сегодня Юкки чётко отрабатывает все указания хозяина: «Веди. Работай. Постановка на маршрут: магазин». Эти и другие команды овчарка-помощница выполняет чётко, без спешки. Хотя строптивый характер всё-таки время от времени даёт о себе знать.

— Бывает, что на улице Юкки подводит меня к людям, хотя я не просил об этом. Или на прогулке часто останавливается на прогулке — за день мы проходим от полутора до трёх километров. Одним словом, женщина, — улыбается Юрий.

Без неё не смогу

Как настоящий собачник, Юрий может подолгу рассказывать о своём любимице. О том, как проказничает его питомец, какой рацион предпочитает и о любимом развлечении Юкки — купании в реке... Но бывают ситуации, когда Юкки угрожает опасность и владелец переживает, что не сможет защитить любимицу.

— Последние два года зимой в село постоянно наведываются волки. В этом году в соседнем дворе серые загрызли собаку. Юкки каждую ночь просится на улицу. Было действительно страшно, что я не смогу защитить её , — делится переживаниями Юрий.

Юкки — чистопородная немка, чепрачного окраса, спокойно и грациозно вышагивает рядом с хозяином. Фото: Фото автора.

На чувство любви Юкки откликается истинной собачьей преданностью. Недавно Юрий вернулся из реабилитационного центра. Все 2,5 месяца, пока его не было дома, Юкки, по рассказам домочадцев, часто подходила к окну и вглядывалась вдаль. А ещё подходила к хозяйской кровати и, закинув морду на краешек одеяла, о чём-то задумчиво переживала.

— Я приехал, думал, сейчас накинется на меня, а Юкки только руку лизнула, вильнула хвостом и убежала. Сдержанная в чувствах, свою любовь мне не показывает, — рассказывает о своей берегине Юра.

Через несколько лет Юкки выйдет на пенсию. По закону собака сейчас находится в аренде у Юры и через 8-10 лет эксплуатации её нужно сдавать назад в питомник. «Я уже решил. Буду оформлять все документы, чтобы собаку передали мне на постоянное содержание. С другим хозяином она уже жить не сможет, просто не примет в свою жизнь нового человека, да и я без неё тоже не смогу», — признаётся герой.